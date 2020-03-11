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Герцоги Сассекские встретились с молодежью (Фото)

Герцоги Сассекские встретились с молодежью (Фото)
12:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:На днях Меган Маркл и принц Гарри в стенах Букингемского дворца пообщались с лидерами Фонда королевского содружества.

Герцоги Сассекские прилетели в Великобританию для участия в праздничной службе ко Дню Содружества. Однако визит супругов был переполнен целым рядом знаковых встреч, которые вызвали гораздо меньший резонанс в прессе.

Визит герцогов Сассекских в Лондон вызвал шквал обсуждения в мировой прессе. Папарацци с нетерпением ждали появления Меган Маркл и принца Гарри рядом с другими представителями британской монархии. Однако у пары было запланировано еще несколько тайных встреч, которые не тиражировали в СМИ.

Так, на официальной странице герцогов в инстаграміе появились эксклюзивные фото встречи с лидерами Фонда королевского содружества, который королевская семья поддерживает финансово. Во время неформального общения они обсудили темы психического и эмоционального здоровья молодежи, гендерное равенство и социальные инициативы. 

 
 
 
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The Queen’s Commonwealth Trust is proud to champion, fund and connect young leaders who are working hard to change the world We were delighted to bring together six extraordinary young leaders who work with QCT to meet with our President and Vice President, the Duke and Duchess of Sussex, to discuss their work and the impact they’re having in the areas of mental health and creating equal opportunities for all. Visit the link in our bio to watch the highlights film and hear more from the young leaders who took part. Together we are all #TeamQCT @kenny.imafidon @standtallwomen @officialsophieandbunny @izzy.obeng @foundervine @mentallyawareng @heygirldreamer #thequeenscommonwealthtrust #teamqct #commonwealth #youthleadership #inspirational #inspire #inspireme #youngleaders #leadership #entrepreneurship #socent #bethechange #futureisbright #futureisnow #dukeandduchessofsussex #dukeofsussex #duchessofsussex

Публикация от Queen's Commonwealth Trust (@queens_commonwealth_trust)

Судя по кадрам, они весело провели время и сумели найти общий язык с амбициозной молодежью. Стоит отметить, что после отречения от королевских обязанностей герцоги Сассекские планируют продолжить заниматься благотворительностью и сейчас активно работают над разработкой собственного фонда.

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Невозможно представить, что старшее поколение могло бы изменить свое мышление, если только их дети не повлияют на эти изменения, – объявил принц Гарри во время встречи.

Для официального мероприятия Меган Маркл выбрала довольно легкий образ, который идеально подходил для непринужденной атмосферы. На ней воздушное платье от бренда Preen by Thornton Bregazzi светло-карамельного цвета с плиссированной юбкой. Модные эксперты уже успели установить, что стоимость такого наряда составляет свыше 30 тысяч гривен. Зато принц Гарри выбрал классический костюм темно-синего цвета и белую рубашку, не изменяя своему стилю во время публичных выходов.

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Все по теме:

Молодежь, Знаменитости, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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