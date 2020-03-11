Герцоги Сассекские встретились с молодежью (Фото)

Новости шоу бизнеса:На днях Меган Маркл и принц Гарри в стенах Букингемского дворца пообщались с лидерами Фонда королевского содружества.

Герцоги Сассекские прилетели в Великобританию для участия в праздничной службе ко Дню Содружества. Однако визит супругов был переполнен целым рядом знаковых встреч, которые вызвали гораздо меньший резонанс в прессе.

Визит герцогов Сассекских в Лондон вызвал шквал обсуждения в мировой прессе. Папарацци с нетерпением ждали появления Меган Маркл и принца Гарри рядом с другими представителями британской монархии. Однако у пары было запланировано еще несколько тайных встреч, которые не тиражировали в СМИ.

Так, на официальной странице герцогов в инстаграміе появились эксклюзивные фото встречи с лидерами Фонда королевского содружества, который королевская семья поддерживает финансово. Во время неформального общения они обсудили темы психического и эмоционального здоровья молодежи, гендерное равенство и социальные инициативы.

Судя по кадрам, они весело провели время и сумели найти общий язык с амбициозной молодежью. Стоит отметить, что после отречения от королевских обязанностей герцоги Сассекские планируют продолжить заниматься благотворительностью и сейчас активно работают над разработкой собственного фонда.

Невозможно представить, что старшее поколение могло бы изменить свое мышление, если только их дети не повлияют на эти изменения, – объявил принц Гарри во время встречи.

Для официального мероприятия Меган Маркл выбрала довольно легкий образ, который идеально подходил для непринужденной атмосферы. На ней воздушное платье от бренда Preen by Thornton Bregazzi светло-карамельного цвета с плиссированной юбкой. Модные эксперты уже успели установить, что стоимость такого наряда составляет свыше 30 тысяч гривен. Зато принц Гарри выбрал классический костюм темно-синего цвета и белую рубашку, не изменяя своему стилю во время публичных выходов.