Оконфузился из-за коронавируса: принц Чарльз попал в неловкое положение (Видео)

По состоянию на 12 марта от вирусной пневмонии, вызванной коронавируса, умерли 4635 человек. Такие данные заставили множество известных людей отменить участие в публичных выходах и мероприятиях, где есть скопление людей. Кроме этого, политики и дипломаты отказываются от рукопожатий или объятий. Но, пожалуй, принц Чарльз еще не привык к мерам предосторожности в любое время пандемии.
В Лондоне сын Елизаветы II попал в курьезную ситуацию, когда здоровался с лордом-лейтенантом Кеннетом Олисе. На кадрах, которые сразу же распространили в сети, видно, как представитель монархии выходит из автомобиля. Забыв о правилах поздравления, принц Чарльз протянул руку к военному. Но в последний момент он вспомнил о пандемии и резко убрал руку назад.
"Просто это так сложно запомнить", – прокомментировал принц Чарльз.
Реакция сына королевы Елизаветы II рассмешила не только сеть, но и самого автора конфуза. Принц Чарльз продолжил так здороваться и с другими участниками мероприятия, что видно в ролике.
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Prince Charles says he is struggling not to shake hands because of #Coronavirus Arriving at Princes Trust awards this afternoon, he twice extended his hand before withdrawing it at the last minute. ‘It’s just so hard to remember not to,’ he laughed and offered a Namaste instead. Shaking hands is just second nature to them. Will take some getting used to
Для справки. До сих пор медики считали, что коронавирус поражает только животных. Однако вспышка эпидемии, которая начался в конце 2019 году в Китае, доказала обратное. Коронавирусы могут приводить к серьезным пневмониям, в частности к атипичной пневмонии. Врачи отмечают, что частое мытье рук с мылом и обработка их антисептическими средствами уменьшает риск заболеть болезнью.