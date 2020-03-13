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Оконфузился из-за коронавируса: принц Чарльз попал в неловкое положение (Видео)

Оконфузился из-за коронавируса: принц Чарльз попал в неловкое положение (Видео)
21:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:На днях в курьезную ситуацию из-за коронавируса попал наследник престола принц Чарльз.

По состоянию на 12 марта от вирусной пневмонии, вызванной коронавируса, умерли 4635 человек. Такие данные заставили множество известных людей отменить участие в публичных выходах и мероприятиях, где есть скопление людей. Кроме этого, политики и дипломаты отказываются от рукопожатий или объятий. Но, пожалуй, принц Чарльз еще не привык к мерам предосторожности в любое время пандемии.

В Лондоне сын Елизаветы II попал в курьезную ситуацию, когда здоровался с лордом-лейтенантом Кеннетом Олисе. На кадрах, которые сразу же распространили в сети, видно, как представитель монархии выходит из автомобиля. Забыв о правилах поздравления, принц Чарльз протянул руку к военному. Но в последний момент он вспомнил о пандемии и резко убрал руку назад.

"Просто это так сложно запомнить", – прокомментировал принц Чарльз.

Реакция сына королевы Елизаветы II рассмешила не только сеть, но и самого автора конфуза. Принц Чарльз продолжил так здороваться и с другими участниками мероприятия, что видно в ролике.

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Для справки. До сих пор медики считали, что коронавирус поражает только животных. Однако вспышка эпидемии, которая начался в конце 2019 году в Китае, доказала обратное. Коронавирусы могут приводить к серьезным пневмониям, в частности к атипичной пневмонии. Врачи отмечают, что частое мытье рук с мылом и обработка их антисептическими средствами уменьшает риск заболеть болезнью.

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Королевская семья, Принц Чарльз, Курьез, Коронавирус.
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