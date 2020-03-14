"Холостяк 10" 2 выпуск: кто получил уникальный ключ к жилью Максима Михайлюка

Новости шоу бизнеса:В новом выпуске "Холостяк" 10 сезон девушки начали свою борьбу за главного мужчину проекту.

После напряженного старта проекта "Холостяк" зрители и участницы шоу имели возможность в 2 выпуске познакомиться с главным холостяком страны – Максимом Михайлюком. Некоторые девушки не произвели особого впечатления на мужчину и покинули проект, а некоторые – получили шанс на покорение сердца желаемого мужчины.

Перед заселением в дом, в котором они будут жить на время шоу, поселелись не все. Ведущий Тимур Мирошниченко сказал девушкам, что некоторые из них смогут лично пообщаться с Михайлюком, ведь в 1 выпуске не все участницы встретились тет-а-тет с холостяком. И пока половина девушек выбирала комнаты для проживания, другая восьмерка поехала на гонки на маленьких машинках, где их и встретил Михайлюк.

Гонки на картинге

Победительница мини-гонки на картинге могла получить интересную чековую книжку пожеланий, где все девушки сначала записали по одному пожеланию, а когда все записали, то стало известно, что победительница сможет воплотить на проекте все записанные девушками пожелания. А особым сюрпризом на шоу "Холостяк" стал ключ к квартире Максима, который он сразу отдал участнице Елене, чтобы та приходила к нему в гости в любой момент. Максим и девушка ненадолго отошли на личную встречу, где девушка из Одесской области призналась, что у нее глухонемые родители, которых всю жизнь она хотела вылечить, но потом поняла, что в таком зрелом возрасте дефект родителей уже не исправить.

Что до картинга, то Михайлюк придумал интересную задачу для девушек: они парами садились в машину, но Максу завязывали глаза и сажали за руль, в то время как девушки должны были вместе с ним управлять машиной с помощью указаний. Для холостяка, по его словам, такая задача показывала уровень его доверия к девушкам. Валерия первой вызывалась поездить с Максимом, но давала достаточно сложные указания, которые были недееспособны, из-за чего весь путь на картинге она проехала более 6 минут.

Алина стала второй и с большой радостью и успехом провела время с Максимом на картинге, и проехала весь путь за 4 минуты 45 секунд. После этого пара пошла пообщаться, а девушка произвела очень приятное впечатление на холостяка. Стало известно, что в возрасте 24 лет она уже получила три образования, чем поразила его. Но вместе с этим она позволила узнать, что в день съемок 2 выпуска прошел 1 год с момента, когда она попала под колеса машины. Максиму внезапно стало неудобно из-за того, что его первое личное знакомство с девушкой состоялось снова с участием пусть даже маленьких автомобилей, но встреча завершилась на приятной ноте.

Следующая поездка с Михайлюком на шоу "Холостяк" состоялись довольно быстро, но во время поездки Кристина из Донецкой области вызвала наибольший интерес со стороны холостяка. Девушки заметили, что он к ней проявлял особую привязанность. А сама она старалась как можно дольше быть с ним на картинге, специально врезаясь в препятствия. Во время личной встречи Кристина призналась, как ее семья сейчас живет в Донецкой области, но с теплом вспомнила, как ее воспитывала бабушка.

После всех гонок победу на картинге одержала Елена, которая в начале выпуска получила еще и ключ от квартиры холостяка. Она проехала весь промежуток на картинге с ним чуть больше чем 2 минуты. Сразу же после "испытания" Михайлюк решил не тянуть "кота за хвост" и вручил первую розу одной из участниц, но перед этим пошел на разговор с Валерией, которая была слишком эмоциональной на картинге. Максим не понимал, почему развлечение обернулась для девушки настоящим стрессом. Долго не думая, Максим расстался с 25-летней участницей Валерией из Киева.

А вот первую розу 2 выпуска шоу "Холостяк" он вручил 23-летней Кристине.

Индивидуальное свидание с Натальей

Во время гонки на картинге участница проекта призналась, что любит неожиданности. Так и произошло – во время вечернего кофепития с девушками главный холостяк страны зашел в дом, где живут девушки, и пригласил ее на свидание. Девушка сильно взволновалась, ведь не была готова к встрече и выглядела совсем по-домашнему, но он подхватил ее на руки, отнес в машину и все сомнения в искренности мужчины сразу развеялись. Пара приехала в столичный торговый центр, где Максим пригласил ее на романтический ужин.

А пока пара нежно разговаривала и узнавала друг о друге, Тимур Мирошниченко устроил познавательные игры с девушками у костра. Одна из участниц, Аня, неожиданно для себя призналась на шоу, что ее бывший бойфренд жестоко избивал девушку, когда был в состоянии алкогольного опьянения. Долгое время она никому не могла этого рассказать из-за стыда и боязни причинить боль родным своим рассказом. А вот девушка Лея в свою очередь призналась, что после месяца отношений с мужчиной согласилась на его предложение женитьбы, но перед свадьбой ее лучшая подруга изминила ей с ним.

В то же время Максим и Наталья получали удовольствие от компании друг друга и даже смогли потанцевать. Девушка поразила его своей искренностью и потому он вручил Наталии вторую розу в 2 выпуска проекта "Холостяк".

А пока холостяк размышлял о девушках и розах, которые их заслуживают, ведущий Тимур передал ему романтическое письмо от участницы Даны, которая до сих пор не имела возможности с ним лично пообщаться. В шоу девушка призналась, что с помощью стихов часто выражает свои эротические фантазии, а когда влюблена в мужчину – как правило, очень свободно чувствует себя с ним в постели.

Церемония роз

И свою вторую церемонию роз привлекательный холостяк начал со свидания с Даной – той самой, которая написала ему стихотворение. Они пошли на балкон, где наблюдали вместе за вечерним Киевом и смотрели в телескоп на звезды. На отдельную встречу Максим позвал Викторию, Елену и Аню и относительно нее холостяк сделал собственные выводы.

Индивидуальную беседу с мужчиной мечты на шоу "Холостяк" также провела и Лея, где девушка поделилась, что хотела всегда иметь яркую внешность из-за того, что в детстве считала себя неприметной "пухленькой" девочкой. Но мужчине все же показалось, что претендентка на сердце слишком следит за своими изменениями во внешности, из-за чего попрощался с ней в проекте.

Завоевывать сердце холостяка на откровенном разговоре пошла смелая Алена, которая отметила, что ей важно понимать хобби и предпочтения бойфренда. На вопрос Максима, прыгнула бы она с ним с парашютом, девушка ответила отрицательно, потому что не готова к радикальному экстриму.

Наконец Максим Михайлюк приступил к вручению роз на шоу "Холостяк". И третий в 2 выпуске цветок он вручил Дане, которая писала ему стихи, и подарил карту звездного неба, на которой были изображены звезды, которые были в день их знакомства на небе. Следующие розы были предназначены для Юлии,Дане, Юлии, Насти, Виктории, Оли, Ани из Киева, Алене и Ани из Днепра. Чтобы понять позицию Елены, которая получила в начале выпуск ключ от квартиры холостяка и чековую книжку желаний и не проявляла никакой инициативы в общении с мужчиной, он пошел с ней на отдельный разговор. Но он оказалась неудачной – оказалось, девушка не была готова к отношениям, поэтому покинула проект. Ключ от квартиры она отдала Дане, а книгу желаний – Даше.

Во время второй на проекте "Холостяк" 10 cезон церемонии роз, шоу покинули сразу 3 участницы.

С Валерией холостяк Максим Михайлюк попрощался сразу после первой личной встречи на картинге. Девушки должні біли проехаться в машинке с холостяком, которому завязали глаза, и провести его с помощью указаний до самого финиша. 25-летняя Валерия из Киева отреагировала слишком эмоционально на, казалось бы, обічное развлечение, поэтому это не понравилось холостяку. Михайлюк отметил, что если девушка так стрессово реагирует на обычную ситуацию, то им точно не по пути в серьезных вещах. Что касается Валерии, то она из Киева, работает в интернет-магазине женской одежды, увлекается рисованием картин и спортом.

27-летняя Лея стала следующей на шоу "Холостяк", которая покинула проект на его старте. Мужчина принял такое решение из-за чрезмерной увлеченности совершенствованием собственной внешности девушки. Она не скрывает, что делала себе инъекции красоты, поскольку в детстве заработала немало комплексов из-за ее, как она говорила, неприметной внешности. Известно, что киевлянка работает мастером по маникюру, продает одежду в интернете и занимается блогерством, а также любит петь и писать стихи.

И третьей участницей, которая покинула проект "Холостяк", стала 27-летняя Елена. Именно она получила в 2 выпуске победу на одном из свиданий на картинге – ключ от квартиры холостяка и чековую книжку пожеланий всех девушек. Но за весь выпуск она не проявила никакой инициативы в общении с ним, поэтому Максим Михайлюк решил попрощаться с ней. Свой ключ она передала Дане, а книгу пожеланий – Даше.

О Елене известно, что она родом из села в Одесской области, в настоящее время работает в дистрибьюторской компании руководителем службы качества и квалификации. В частности, увлекается танцами, ездой на велосипеде и мечтает открыть свой ресторан.