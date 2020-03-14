Тилль Линдеманн опубликовал новое фото из Чернобыля

На прошлых выходных лидер группы Rammstein и автор персонального проекта Lindemann Тилль Линдеманн посетил Чернобыльскую зону, нарушив правила ее посещения.
Тилль Линдеманн поделился очередным фото из своего путешествия в зону отчуждения.
"Тилль, не трогай там ничего, береги себя", — оставляют комментарии фолловеры музыканта.
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На самом деле во время поездки в Чернобыльскую зону Линдеманн, который славится своими эффектными и провокационными выходками, грубо нарушил правила поведения на закрытой территории. На видео, опубликованном в сториз Instagram, он катался на заброшенной карусели.