Тилль Линдеманн опубликовал новое фото из Чернобыля

Новости шоу бизнеса:На фото он сидит на полу на территории градирни — одного из туристических объектов 30-километровой зоны.

На прошлых выходных лидер группы Rammstein и автор персонального проекта Lindemann Тилль Линдеманн посетил Чернобыльскую зону, нарушив правила ее посещения.

Тилль Линдеманн поделился очередным фото из своего путешествия в зону отчуждения.

"Тилль, не трогай там ничего, береги себя", — оставляют комментарии фолловеры музыканта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #chernobyl #tschernobyl credit: @matthias.matthies Публикация от Till Lindemann (@till_lindemann_official) 13 Мар 2020 в 1:09 PDT

На самом деле во время поездки в Чернобыльскую зону Линдеманн, который славится своими эффектными и провокационными выходками, грубо нарушил правила поведения на закрытой территории. На видео, опубликованном в сториз Instagram, он катался на заброшенной карусели.