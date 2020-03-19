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Актер Энтони Хопкинс поделился видео, на котором играет на фортепиано для кота

Актер Энтони Хопкинс поделился видео, на котором играет на фортепиано для кота
21:16 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Знаменитый британский актер показал как проводит карантин.

Из-за коронавируса пришлось отменить концерты, фестивали, премьеры фильмов, выставки и другие культурные события. Однако знаменитости находят выход из ситуации и проводят бесплатные онлайн-выступления, пытаются поддержать общество в нелегкое для всех время.

Также они показывают, как проводят время на карантине. Актер Энтони Хопкинс очаровал сеть роликом, где играет для кота на фортепиано.

Видео он опубликовал на своей инстаграм-странице.

 
 
 
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Niblo is making sure I stay healthy and demands I entertain him in exchange... cats 

Публикация от Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

Кумир миллионов показал, как развлекается дома на карантине. Энтони сыграл для своего домашнего любимца с кличкой Нибло нежную композицию. Котик вежливо сидел на коленях у актера, пока тот играл, и внимательно слушал каждую ноту.

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Нибло следит за тем, чтобы я оставался здоровым, и требует, чтобы я его развлекал... Коты! – подписал видео Хопкинс.

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Энтони Хопкинс, Видео, Актер, Карантин.
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