Актер Энтони Хопкинс поделился видео, на котором играет на фортепиано для кота

Новости шоу бизнеса:Знаменитый британский актер показал как проводит карантин.

Из-за коронавируса пришлось отменить концерты, фестивали, премьеры фильмов, выставки и другие культурные события. Однако знаменитости находят выход из ситуации и проводят бесплатные онлайн-выступления, пытаются поддержать общество в нелегкое для всех время.

Также они показывают, как проводят время на карантине. Актер Энтони Хопкинс очаровал сеть роликом, где играет для кота на фортепиано.

Видео он опубликовал на своей инстаграм-странице.

Кумир миллионов показал, как развлекается дома на карантине. Энтони сыграл для своего домашнего любимца с кличкой Нибло нежную композицию. Котик вежливо сидел на коленях у актера, пока тот играл, и внимательно слушал каждую ноту.

Нибло следит за тем, чтобы я оставался здоровым, и требует, чтобы я его развлекал... Коты! – подписал видео Хопкинс.