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Аарон Пол признался, как подкупает дочку сладостями ради успехов в воспитании

Аарон Пол признался, как подкупает дочку сладостями ради успехов в воспитании
10:21 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Актер не брезгует взяткой, когда нужно приучить ребенка к горшку.

В новом интервью журналу People Аарон Пол рассказал, что его двухлетняя дочь Стори Аннабелль наконец-то попрощалась с подгузниками и приучилась к горшку. В качестве поощрения за успехи во время обучения Аарон давал дочке сладкое.

Мы учили ее несколько дней. Это было так мило, боже мой. Не думал, что буду так говорить, но это правда было очень мило, — сказал Аарон. Он отметил, что очень гордится дочкой. В процессе приучения к горшку ему приходилось подкупать ребенка сладостями.

M&M’s, мармеладные мишки — она от них без ума. Она растягивает одну конфетку на максимально долгое время. Одно драже она может смаковать минут 10. Я подумал, нам стоит научиться так же долго есть сладости, — поделился звездный папа.

Фото: https://www.instagram.com/p/B2CjWY_nMnK/

Ранее в интервью Haute Living Аарон рассказывал, что отцовство изменило его раз и навсегда.

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Отцовство определенно изменило меня. Родить ребенка — это магия, самая доступная для человека. Я понимаю, почему люди спешат домой к семье — не хочется ничего пропустить, — сказал Пол. Он также отметил, что 40-летний юбилей оказался «не таким страшным, как ему обещали».

Я ожидал, что в 40 мне станет не до дня рождения, но нет. Люди стрессуют, когда становятся старше, но я думаю, что надо радоваться, что мы вообще еще живем. Сейчас пошла лучшая глава в моей жизни. Я чувствую, что я на своем месте. Не могу дождаться, когда у меня будет еще один ребенок. Интересно, что предложит этот возраст. Но я счастлив просто от того, что живу. Я рад быть здесь. Жизнь — это хорошо, — сказал Аарон.

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Дети, Воспитание детей, Знаменитости, Актер.
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