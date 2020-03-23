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Актриса Мэгги Грэйс впервые станет матерью (Фото)

Актриса Мэгги Грэйс впервые станет матерью (Фото)
12:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Сообщение Мэгги опубликовала нежное фотографию, на которой она обнимает свой беременный животик.

Мэгги Грэйс и ее муж Брент Бушнелл скоро впервые станут родителями. Об этом Грэйс написала в микроблоге:

В это нестабильное время мы получили благословенное напоминание о том, что действительно важно. Наш первый ребенок появится на свет уже летом. Любви вам и вашим семьям, оставайтесь в безопасности и будьте здоровы.

Актриса также напомнила, что пребывает на добровольном карантине и поставила хештеги "я остаюсь дома" и "в изоляции, но не одна". "Прекрасная позитивная новость! Будьте счастливы!", "Желаю вам легкой беременности, это правда волшебное время", "Отбросьте тревожные мысли, у вас все будет хорошо", — пишут в комментариях пользователи.

Фото: https://www.instagram.com/p/B9-WlLtj2ei/

MamaRika призналась, действительно ли вышла замуж зимой из-за беременности

Напомним, в 2017 году Грэйс вышла замуж за предпринимателя Брента Бушнелла, с которым встречалась год до свадьбы.

Ранее Кэти Перри сообщила о том, что тоже станет мамой летом. Певица сделала это посредством нового видеоклипа, в котором продемонстрировала округлившийся живот. Она надеется, что у нее родится девочка. А пока Кэти и ее жених Орландо Блум готовятся к свадьбе.

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Беременность, Знаменитости, Мэгги Грейс, Атриса.
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