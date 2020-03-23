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Карантин в пользу: теперь можно сделать все то, до чего раньше не доходили руки

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Карантин в пользу: теперь можно сделать все то, до чего раньше не доходили руки
20:38 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Учитесь извлекать пользу из сложившейся ситуации, ведь в свободное время (а теперь его много) можно сделать все то, до чего раньше не доходили руки.

  • 1

    Разберите гардероб

    Во-первых, уже потеплело и давно пора спрятать зимнюю одежду куда-нибудь на дальнюю полку. Во-вторых, сейчас самое время заняться "расхламлением" — избавиться от всего лишнего и ненужного, и это касается не только гардероба. Но начать стоит именно с него. Некоторые даже не подозревают, как много на самом деле в их шкафах одежды, которая годами лежит без надобности.

    А когда закончите с уборкой в шкафу, можно, наконец, навести порядок на полках с обувью: перемыть все, почистить, ненужное — убрать, старое — выбросить.

  • 2

    Разберите балкон и антресоль

    Уверены, что туда вы не заглядывали уже ооочень давно. А ведь балкон и антресоль — как раз те места, где скапливается больше всего хлама. Пришло время провести ревизию и избавиться от лишнего. Ну а после этого устроить стандартную уборку — вымыть окна и полы, протереть пыль и так далее.

  • 3

    Проверьте список "нужно посмотреть/почитать"

    Наверняка, у каждого есть такой список, но до указных в нем фильмов или книг все никак не доходили руки… Сейчас самое время это исправить. Проверьте, какие произведения из списка вам все еще интересны и постепенно приступите к их изучению. Времени у вас теперь предостаточно.

  • 4

    Наведите порядок в компьютере и телефоне

    Компьютер и телефон — те вещи, которыми мы пользуемся ежедневно. Поэтому вполне естественно, что у большинства людей в них творится настоящий кавардак… Сотни нерассортированных фотографий, старые заметки, ненужные контакты, пустые папки и файлы — все это подлежит немедленному удалению и распределению по местам.

    Особое внимание следует обратить на соцсети и электронную почту. Обычно здесь хранится большое количество ненужных писем и диалогов. Сейчас самое время почистить папку "Входящие" и отписаться от надоедливых рассылок.

  • 5

    Кулинарные эксперименты

    В будние дни у большинства из нас не хватает времени для приготовления каких-нибудь изысканных блюд, поэтому завтраки, обеды и ужины получаются весьма скучными и однотипными. Сейчас есть прекрасная возможность усовершенствовать свои кулинарные навыки, а может быть, даже изобрести уникальное блюдо.

    Кроме того, на карантине вы, наконец, можете попробовать питаться правильно, ведь лето не за горами. В интернете можно найти множество рецептов низкокалорийных блюд и вкусных десертов без сахара — изучайте и пробуйте.

  • 6

    Устройте бьюти-день

    Наберите горячую ванну, добавьте ароматические масла, расставьте вокруг свечи, сделайте маску для лица и волос и хотя бы на полчаса забудьте обо всех проблемах. И этот совет подходит не только для девушек! Парни тоже могут позволить себе расслабиться. Возможно, с меньшим количеством спа-процедур… но горячая ванна пойдет на пользу любому.

  • 7

    Откажитесь от косметики/отпустите бороду и усы

    Карантин — это отличная возможность поэкспериментировать с внешностью. К примеру, парни могут на ближайшие несколько недель отказаться от бритвы и посмотреть, пойдет ли им борода и усы. А девушкам будет полезно на какое-то время отказаться от декоративной косметики и дать коже, волосам и ногтям возможность "отдохнуть".

  • 8

    Общение с друзьями и родственниками

    Конечно же, мы имеем в виду общение в режиме видеосвязи. Это и безопасно, и приятно. Согласитесь, во время работы иногда бывает очень сложно выделить даже минутку на "живой" разговор. А может, просто все мы так привыкли к текстовым сообщениям в мессенджерах… В любом случае, карантин — прекрасная возможность это исправить.

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Уборка, Общение, Кулинария, Карантин, Список дел.
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