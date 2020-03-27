СМИ: Деми Ловато закрутила новый роман

Новости шоу бизнеса:Певицу "подловили" на прогулке с голливудским актером.

Популярная 27-летняя певица Деми Ловато решила время карантина не проводить наедине. Артистка начала встречаться с актером Максом Эрихом, известным по сериалам "Американская принцесса" и "Молодые и дерзкие".

По данным инсайдеров Just Jared, пара познакомилась всего несколько недель назад. Деми Ловато и Макс Эрих сразу понравились друг другу, поэтому охотно проводят время вместе.

Влюбленных уже успели подловить папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Сейчас представители звезд не комментируют слухи об этом романе. Однако поклонники и журналисты западных СМИ с легкостью находят подтверждение догадок. Так, Макс Эрих опубликовал на днях фото в одних штанах и написал, что на карантин нужно было взять больше вещей. А в комментариях Деми Ловато отметила, что ее такой вид актера устраивает.