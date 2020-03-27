Скачать
Пятница, 27.03.2020
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
В Киеве увеличилось число больных коронавирусом
Прекращаются все пассажирские перевозки: Украина закрывает границу
Прекращаются все пассажирские перевозки: Украина закрывает границу
Изнер - Маю: самый длинный матч в истории тенниса (Видео)
Изнер - Маю: самый длинный матч в истории тенниса (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 28 марта

СМИ: Деми Ловато закрутила новый роман

СМИ: Деми Ловато закрутила новый роман
12:21 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певицу "подловили" на прогулке с голливудским актером.

Популярная 27-летняя певица Деми Ловато решила время карантина не проводить наедине. Артистка начала встречаться с актером Максом Эрихом, известным по сериалам "Американская принцесса" и "Молодые и дерзкие".

По данным инсайдеров Just Jared, пара познакомилась всего несколько недель назад. Деми Ловато и Макс Эрих сразу понравились друг другу, поэтому охотно проводят время вместе.

Влюбленных уже успели подловить папарацци на улицах Лос-Анджелеса.

Певица Деми Ловато сделала селфи без макияжа

Сейчас представители звезд не комментируют слухи об этом романе. Однако поклонники и журналисты западных СМИ с легкостью находят подтверждение догадок. Так, Макс Эрих опубликовал на днях фото в одних штанах и написал, что на карантин нужно было взять больше вещей. А в комментариях Деми Ловато отметила, что ее такой вид актера устраивает.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роман, Отношения, Певица, Деми Ловато, Макс Эрих.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся печенье и узнайте особенности Вашего характера
02 Итоги дня 26 марта: Почти 200 больных в Украине и США стали лидером заражения
03 "Это не вирус, который проходит через две недели": в Гарварде дали прогноз по длительности пандемии
04 Чрезвычайная ситуация это не чрезвычайное положение: Зеленский успокоил украинцев
05 Звезда "Крокодила Данди" скончался от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
Совсем скоро: когда и как Украина переведет стрелки часов
В Минздраве хотят пересмотреть карантинные ограничения
В Минздраве пересмотрят карантинные ограничения
За сутки 60 тысяч случаев заражения: как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
Как распространяется COVID-19 в мире (Карта)
Меган Маркл нашла работу: что известно
Меган Маркл нашла работу: что известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь