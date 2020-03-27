Звезда хоррора "Оно" родила второго ребенка (Фото)

Новости шоу бизнеса:Для поклонников творчества голливудской актрисы новость стала неожиданной.

Голливудская актриса Джессика Честейн и ее муж итальянский дизайнер Джан Лука Препозуло обрадовали поклонников неожиданной новостью.

Недавно 43-летнюю артистку заметили гуляющей с новорожденным ребенком по набережной Санта-Моники. Прогулка попала в объективы фотографов, которые стремительно растиражировали сенсационные кадры. На них муж Джессики катил коляску с дочерью, а актриса несла в слинге младенца.

Имя и пол ребенка пока неизвестны, зато поклонники уверены, что он так же, как и первый, рожден от суррогатной матери.

Фото www.instagram.com/redcarpetmood

Фото www.instagram.com/redcarpetmood

Фото www.instagram.com/redcarpetmood

Напомним, что медийная пара поженилась в 2017 году. Супруги скрывали рождение дочери Джульетты и рассказали о ее появлении на свет только тогда, когда ей исполнилось несколько месяцев.