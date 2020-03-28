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Суббота, 28.03.2020
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Узнайте, какая карма у Вашего рода: тест-предсказание

Узнайте, какая карма у Вашего рода: тест-предсказание
19:50 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Узнать, что ваши предки передали вам и как они повлияли на вашу судьбу, поможет простой тест - предсказание.

Что вам предназначено судьбой? Какие кармические уроки вы проходите в жизни? На эти вопросы можно ответить быстро и легко, зная, какая карма у вашего рода.

Выберите один из символов рода на картинке ниже.

Не пытайтесь рассуждать логически. Доверьтесь своему внутреннему голосу.

Результаты предсказаний

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РОЗА

Ваш род имеете достаточно мощные корни, история которые могут быть разбросаны по всем уголкам света. Возможно, вы знаете, что в вас течет кровь нескольких народов мира. Вы человек многогранный и неординарный, любящий все новое, яркое, импульсивное. Вы склонны к яркому проявлению себя, бурным эмоциям и полной самоотдаче в любви. Карма вашего рода кроется именно в любовных взаимоотношениях. Возможно, ваши далекие предки переживали глубокие драмы в любви, разбитые сердца, предательство и даже могли расставаться с жизнью на этом фоне. Все эти кармические уроки приготовила и для вас судьба. Вам стоит быть очень аккуратными при выборе партнеров, дабы не совершать подобные ошибки. Если вы научитесь принимать верные решения и выносить уроки из каждых отношений, то сможете очистить вашу карму и открыть новый путь своим потомкам.

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ГЛАЗ

У вас очень сильная энергетика и интуиция, которую вы переняли у своего рода. Возможно, среди ваших предков был сильный маг или эзотерик. Его способности передаются по роду новым поколения. Вы часто можете видеть вещие сны, сталкиваться с эффектом дежавю, умеете считывать мысли и чувства окружающих. Вы могли бы и дальше развиваться в себе талант эзотерика и ясновидящего, у вас есть предрасположенность к этому. По судьбе вам предстоит много испытаний, которые посылает вам как Бог, так и Дьявол. Вам стоит решить, на какой стороне вы. Не боитесь сложностей и соперников. Ваши предки дают вам мощную защиту от врагов в любых ситуациях.

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ДЕРЕВО

У вас очень сильный род, который нарабатывал свою карму тысячелетиями.

Традиции предков в вашему роду передавались из поколения в поколение, чтились и оберегались всегда. Вы имеете достаточно мощную защиту от своих предков, они ведут вас по жизни и защищают от внешних врагов. В минуты, когда вы не знаете, какое решение принять или как поступить в той или иной ситуации, стоит просить совета именно у ушедших людей вашего рода. Поскольку дерево - это символ семейственности и родовых корней, то можно сказать, что карма вашего рода - это именно семейные традиции и ценности. По судьбе вам предначертано иметь большую и крепкую семью, оберегать ее и постараться передать традиции рода следующему поколению.

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ШТУРВАЛ

Ваш род достаточно молодой, по сравнению с другими. Но несмотря на это у него уже есть наработанная карма. Ваши предки были людьми активными, деловыми, имели способность зарабатывать и преумножать свой достаток. Вам по роду перешли лидерские качества и предпринимательская жилка. Ваши предки заложили в вас любовь к труду и уважение к деньгам. Карма вашего рода - это свершение новых открытий, достижения новых умений и навыков, обучение других людей новым знаниям. Вам по судьбе предначертано много путешествовать, менять место жительства не один раз, часто менять свое окружение. Все это позволяет вашему роду расти и совершенствоваться.

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