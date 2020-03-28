Узнайте, какая карма у Вашего рода: тест-предсказание

Новости шоу бизнеса:Узнать, что ваши предки передали вам и как они повлияли на вашу судьбу, поможет простой тест - предсказание.

Что вам предназначено судьбой? Какие кармические уроки вы проходите в жизни? На эти вопросы можно ответить быстро и легко, зная, какая карма у вашего рода.

Выберите один из символов рода на картинке ниже.

Не пытайтесь рассуждать логически. Доверьтесь своему внутреннему голосу.

Результаты предсказаний

РОЗА

Ваш род имеете достаточно мощные корни, история которые могут быть разбросаны по всем уголкам света. Возможно, вы знаете, что в вас течет кровь нескольких народов мира. Вы человек многогранный и неординарный, любящий все новое, яркое, импульсивное. Вы склонны к яркому проявлению себя, бурным эмоциям и полной самоотдаче в любви. Карма вашего рода кроется именно в любовных взаимоотношениях. Возможно, ваши далекие предки переживали глубокие драмы в любви, разбитые сердца, предательство и даже могли расставаться с жизнью на этом фоне. Все эти кармические уроки приготовила и для вас судьба. Вам стоит быть очень аккуратными при выборе партнеров, дабы не совершать подобные ошибки. Если вы научитесь принимать верные решения и выносить уроки из каждых отношений, то сможете очистить вашу карму и открыть новый путь своим потомкам.

ГЛАЗ

У вас очень сильная энергетика и интуиция, которую вы переняли у своего рода. Возможно, среди ваших предков был сильный маг или эзотерик. Его способности передаются по роду новым поколения. Вы часто можете видеть вещие сны, сталкиваться с эффектом дежавю, умеете считывать мысли и чувства окружающих. Вы могли бы и дальше развиваться в себе талант эзотерика и ясновидящего, у вас есть предрасположенность к этому. По судьбе вам предстоит много испытаний, которые посылает вам как Бог, так и Дьявол. Вам стоит решить, на какой стороне вы. Не боитесь сложностей и соперников. Ваши предки дают вам мощную защиту от врагов в любых ситуациях.

ДЕРЕВО

У вас очень сильный род, который нарабатывал свою карму тысячелетиями.

Традиции предков в вашему роду передавались из поколения в поколение, чтились и оберегались всегда. Вы имеете достаточно мощную защиту от своих предков, они ведут вас по жизни и защищают от внешних врагов. В минуты, когда вы не знаете, какое решение принять или как поступить в той или иной ситуации, стоит просить совета именно у ушедших людей вашего рода. Поскольку дерево - это символ семейственности и родовых корней, то можно сказать, что карма вашего рода - это именно семейные традиции и ценности. По судьбе вам предначертано иметь большую и крепкую семью, оберегать ее и постараться передать традиции рода следующему поколению.

ШТУРВАЛ

Ваш род достаточно молодой, по сравнению с другими. Но несмотря на это у него уже есть наработанная карма. Ваши предки были людьми активными, деловыми, имели способность зарабатывать и преумножать свой достаток. Вам по роду перешли лидерские качества и предпринимательская жилка. Ваши предки заложили в вас любовь к труду и уважение к деньгам. Карма вашего рода - это свершение новых открытий, достижения новых умений и навыков, обучение других людей новым знаниям. Вам по судьбе предначертано много путешествовать, менять место жительства не один раз, часто менять свое окружение. Все это позволяет вашему роду расти и совершенствоваться.