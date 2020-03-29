Выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на вопросы фанов о коронавирусе

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, наиболее известная ролью девушки Бонда в одном из фильмов об агенте 007, ответила на вопросы фанов о коронавирусе.
40-летняя звезда, которая в середине марта объявила о том, что больна коронавирусом, опубликовала на своей странице в Instagram серию вопросов, которые наиболее часто задавали ей поклонники в Сети.
"Как и где я заразилась коронавирусом? Я не знаю, как и где. Вирус меня не предупредил в тот момент. А так как он сейчас везде, это могло быть, где угодно.
Откуда я знаю, что это коронавирус, а не грипп? Мне сделали тест в больнице в Лондоне, и результат вернулся позитивным.
Фото: https://www.instagram.com/p/B-RC-T2p750/
Изолировала ли я себя от ребенка? Я обсудила этот вопрос с медработниками в больнице. И мне сказали оставаться с ребенком. Проблема была в том, что он уже мог быть носителем коронавируса. А значит, он мог заражать других людей", — пишет Куриленко.
Она также добавила, что изолировала себя от своей мамы, несмотря на то, что она хотела ухаживать за своей семьей во время болезни.
"Изолировала ли я себя от своей мамы? Абсолютно. Несмотря на то, что мама сразу хотела приехать и ухаживать за мной. Я ей запретила и сказала сидеть дома и не выходить. Что она и сделала", — сообщила актриса.
Куриленко также сообщила, что медики порекомендовали ей принимать только парацетамол.
"Врачи посоветовали принимать только парацетамол для понижения температуры и снятия боли. Антибиотики при вирусах не помогают. Больше никаких медикаментов я не принимала", — подчеркнула звезда.