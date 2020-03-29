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Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 5 выпуск: кто покинул кулинарное шоу навсегда

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Мастер Шеф Профессионалы 2 сезон 5 выпуск: кто покинул кулинарное шоу навсегда
08:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:В 5 выпуске участников ждет незабываемое путешествие по кулинарной Европе.

В 5 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" отправятся в чрезвычайно увлекательное путешествие по кулинарной Европе, попытаются приготовить блюда без термической обработки и будут бороться за белый фартук в нелегком испытании несъедобных предметов.

Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский и Эктор Хименес-Браво встретили кулинаров широкими улыбками и не спешили сразу рассказывать правила первого испытания, а предложили участникам выбрать трех капитанов будущих команд.

Не задумываясь, первым поднял руку Евгений Грибеник, шеф-повар возглавил команду желтых. Капитан также выбрал в свою команду Никиту Алимова, Ефима Кравченко, Влада Мицкевича, Светлану Берк и Максима Высоцкого.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-Rvc1oDb5A/

Вторым капитаном стал Давид Даниелян, парень выбрал синий цвет фартуков и к его команде попали Настя Кобыляцкая, Юля Жигулина, Анатолий Цуперяк и Саша Цвигун.

Команду красных возглавил Виктор Самардак, в его команду попали Владислав Ермаков, Эдуард Канарян, Володя Чахмахчян и Юра Побережник.

Перед командами 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" стоит не легкая задача от судей, им нужно отправиться в кулинарное путешествие по Европе на "Восточном экспрессе". Кулинарам нужно выбрать путь, по которому они будут путешествовать по Европе, точка отправления Франция, а прибытие – Турция.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-SP1HFDXaO/

Кто быстрее доберется, тот и победит. Каждая из команд начала готовить блюдо французской кухни. Желтая команда приготовила суп Буйябес, синие – Бенье с заварным кремом, а красные – филе миньон.

Кулинарный путь каждой из команд был тернист и труден, ведь Эктор Хименс-Браво тщательно выбирал блюдо, пробовал его и только после небольших раздумий ставил штамп "кулинарного шенгена" в загранпаспорт команды.

В команде красных отличился капитан Виктор Самардак, который побывал во многих странах и помог профессионалам с избранием блюд для Хорватии, Венгрии, Сербии, а для национального блюда Болгарии участники "Мастер Шеф. Профессионалы" собственноручно приготовили брынзу. Хименес-Браво был приятно удивлен блюдами, которые подавала команда красных.

В команде желтых, которую возглавил Евгений Грибеник, также была стратегия, но незначительная ошибка Максима Высоцкого в приготовлении гуляша задержала команду на пути к победе.

На первый взгляд команда синих знала, что будет готовить на каждой станции кулинарной карты, и стратегия в команде была неплохая, но всегда есть одно "но". Почти каждый участник команды пытался перетащить правление на себя, что и потянуло ее на дно.

По итогам конкурса первое 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" преодолела нелегкий кулинарный путь от Парижа до Стамбула команда красных во главе с Виктором Самардаком. Команды синих и желтых проиграли и будут голосовать за тех, кто по их мнению потянул команды на дно.

Разбор полетов 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" начался с команды желтых, которые выбрали обладателями черных фартуков капитана Евгения Грибеника и Влада Мицкевича. А вот спокойно выбрать двух слабых кулинаров у команды зеленых не получилось. Давид Даниелян не хотел выслушивать претензии от участников своей команды и перебивал их, пытаясь обжаловать их мнение. Черные фартуки одели Толик Цуперяк и капитан Давид Даниелян.

Вторым испытанием для участников "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона был конкурс, в котором каждая из четырех команд должна была приготовить две закуски, суп и десерт без использования плиты и духовки – то есть без термической обработки.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-ScXkFjfji/

Виктор Самардак снова стал капитаном красной команды. Судьи предоставили парню возможность выбрать еще трех капитанов. Соперниками Виктор выбрал Светлану Берк – желтая команда, Ефима Кравченко – зеленая команда и Настю Кобиляцкую – синяя команда.

На приготовление блюд у команд был 1 час. Что именно будут готовить профессионалы – они выбирают сами. Судьи "Мастер Шеф. Профессионалы" подчеркнули участникам, все блюда должны быть многокомпонентными.

Команда красных приготовила на закуску карпаччо из сибаса с добавлением манго и томатов, тартар из телятины, непальский суп из бобовых, креветки и паприки и десерт из авокадо.

Синие решили подать судьям "Мастер Шеф. Профессионалы" тартар из телятины в пиве, севиче с кокосовым молоком, суп гаспачо из дыни и томатов и на десерт чизкейк из петрушки и дыни.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-R9uulBdQE/

Команда желтых также приготовила на закуску севиче, тартар и суп гаспачо, а на десерт мильфей.

Зеленые приготовили для судей "Мастер Шеф. Профессионалы" рубленный тартар из телятины, сибас, маринованный в миксе с цитрусовых, томатно-клубничный суп и вариацию на тему тирамису.

"Мастер Шеф Профессионалы" 2 сезон 3 выпуск: неожиданный финал первой битвы черных фартуков (Видео)

По решению судей, лучшими были блюда команды красных во главе с капитаном Виктором Самардаком. Неудача постигла команду Светланы Берк, которая своим капитанством пыталась показать, что она лучше других.

Эктор Хименес-Браво попросил Светлану выбрать одного кулинара из команды желтых, который оденет черный фартук. Женщина решила отомстить Владимиру Чахмахчяну и назвала его, ведь не секрет, что она конфликтует с шеф-поваром уже давно. Но судья кулинарного проекта тонко намекнул Светлане, что это она была капитаном и она решала, что будут подавать и готовить для судей. Поняв свою вину, капитан команды желтых надела черный фартук.

В битве за жизнь на проекте "Мастер Шеф. Профессионалы" 2 сезона будут бороться 5 шеф-поваров-профессионалов.

Задачей от судей шоу были таинственные коробки-загадки, которую кулинар выбирал самостоятельно за поверхностью. Под коробками участников ждали такие несъедобные предметы, как кубик Рубика, домино, красные кораллы, карта и ластик.

Идеальная копия предмета, который попался под коробкой-загадкой, принесет кулинару победу в битве черных и белых фартуков. Поэтому кто не сумеет приготовить блюдо-предмет – покинет шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" навсегда.

По решению судей в 5 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" шоу покидает Светлана Берк, которая приготовила полностью несъедобное блюдо и подала его судьям.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-RZ9HPj5_2/

Уже в следующую субботу в 6 выпуске 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" вы увидите, как профессионалы будут готовить максимально высокое блюдо или простыми словами – блюдо-гигант. Профессиональные воры на кухне "Мастер Шеф. Профессионалы" и битва, которая даст вам идеи для обычного стола. Встретимся через неделю!

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