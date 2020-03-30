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Влад Яма показал, как проводит карантин: зажигательное видео

Влад Яма показал, как проводит карантин: зажигательное видео
21:26 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский хореограф Влад Яма проводит карантин активно.

Многие не знают, чем занять себя на карантине. Много украинских звезд советуют фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть, книги, которые следует перечитать, и другие занятия, которые помогут отдохнуть и провести время с пользой.

Влад Яма предложил поклонникам потанцевать.

На ролике хореограф энергично танцует вместе со своей женой Лилианой. Но прежде чем пригласить жену на танец, Влад, согласно рекомендациям МИинздрава, продезинфицировал руки антисептиком.

 
 
 
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Я-МЫ сидим дома!... Ну как сидим, танцуем!.. @liliya_yama 

Публикация от VLAD YAMA (@vladyama_official)

"Пол – это лава": как развлекаются на карантине Джастин и Хейли Биберы (Видео) 

Артист коротко прокомментировал видео: "Я-МЫ сидим дома! Ну как сидим, танцуем!"

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Все по теме:

Хореограф, Карантин, Танцы, Влад Яма.
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