Влад Яма показал, как проводит карантин: зажигательное видео

Новости шоу бизнеса:Украинский хореограф Влад Яма проводит карантин активно.

Многие не знают, чем занять себя на карантине. Много украинских звезд советуют фильмы и сериалы, которые стоит посмотреть, книги, которые следует перечитать, и другие занятия, которые помогут отдохнуть и провести время с пользой.

Влад Яма предложил поклонникам потанцевать.

На ролике хореограф энергично танцует вместе со своей женой Лилианой. Но прежде чем пригласить жену на танец, Влад, согласно рекомендациям МИинздрава, продезинфицировал руки антисептиком.

Артист коротко прокомментировал видео: "Я-МЫ сидим дома! Ну как сидим, танцуем!"