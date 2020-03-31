СМИ: принц Уильям станет пилотом воздушной медицинской помощи

Новости шоу бизнеса:Герцог Кембриджских хочет вернуться на работу пилота медицинского вертолета.

Пандемия коронавируса в мире объединила звезд в благотворительной инициативе. Немало артистов и дизайнеров передали средства на борьбу с COVID-19. Приобщиться к инициативе хочет и принц Уильям, который хотел бы вернуться на работу пилота медицинского вертолета.

Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщил таблоид The Daily Mail. По данным журналистов, принц Уильям не хочет стоять в стороне в борьбе с пандемией коронавируса и по-своему хотел бы помочь врачам. Герцог Кембриджский обдумывает возможность вернуться на месяц в Национальную службу здравоохранения Великобритании.

"Уильям серьезно рассматривает возможность возвращения в качестве пилота скорой помощи, чтобы помочь в условиях нынешней пандемии. Он знает, что вся страна делает все возможное, и хочет помочь. Но это сложно, так как он был отстранен от этой работы, чтобы выполнять королевские обязанности", – рассказал инсайдер.

По данным источников, на мысли о возвращении на службу его вдохновила история отца – принца Чарльза, у которого диагностировали коронавирус. Однако Уильям также понимает, что это решение может негативно отразиться на королевской семье.

Эта роль сейчас стала еще более важна, учитывая, что Чарльз был болен, Гарри сложил с себя полномочия, а Эндрю был фактически отстранен от общественной жизни. Но Уильям очень хочет сделать все, что в его силах, чтобы помочь стране, – добавил инсайдер.

Как известно, принц Уильям работал пилотом воздушной медицинской помощи с 2015 до 2017 годов. Однако королевские обязанности заставили его бросить эту работу и вернуться в Букингемский дворец.

На время пандемии коронавируса принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми самоизолировались в имении Анмео-Голл в Норфолке. Известно, что оттуда герцоги Кембриджские продолжают работать над своими благотворительными проектами и поддерживают британцев во время карантина.