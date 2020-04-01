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Среда, 01.04.2020
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Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи

Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
19:30 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Этот тест по картинкам позволит посмотреть в лицо своим опасениям и начать путь к исцелению.

Страх - это не просто защита организма. Порой он может быть не естественным, а навязанным. Подсознательно каждый из нас чего-то боится, и многим страшна даже сама мысль о том, что послужило причиной тревоги.

Многие страхи могут остаться за спиной, оставить разум и больше не становиться препятствием к счастливой жизни. Достаточно сделать крохотный шаг к пониманию того, что происходит в мыслях, чтобы стать сильнее, решиться на борьбу с внутренними чудовищами. Порой страх - это навязанное окружением мнение, от которого также нужно освободиться, чтобы наконец понять свои истинные желания и цели, пройти свой собственный путь и достичь личного благополучия невзирая на палки, вставляемые в колеса.

Гадание по картинке способствует пробуждению интуитивных способностей. Внутренний голос поможет найти то изображение, что пугает больше всего, а его описание позволит понять причину страха. Проводить гадание лучше всего в одиночестве, чтобы никто не мешал сосредоточиться, а после заниматься укреплением биополя, а также тренировать силу воли. Это поможет справиться с любыми трудностями и начать путь к освобождению от пугающих мыслей.

Пройдите тест и узнайте немного нового о себе
Пройдите тест и узнайте немного нового о себеЧитать полностью

1. Пугающая до дрожи картина многим может показаться безобидной, однако она открывает глаза на страх предательства. Подсознательно это изображение заставляет скрывать свои мысли и раз за разом бояться довериться тем, кто может ударить в спину. Страх быть преданным, осмеянным и покинутым порождает если не злость, то желание мстить, и со временем черные мысли захватывают сознание. Справиться с таким страхом не просто, однако выход есть. Повышение самоуверенности, умение распознавать недоброжелателей помогут обрести власть над событиями, и больше не быть пешками в играх.

2. Это изображение пугает своим напряжением. На фото все словно замерло перед чем-то неизбежным. Страх неопределенного будущего пугает, как и то, что может находиться впереди. Сделать шаг, не зная, что ожидает, порой невозможно, и внутреннее напряжение мешает развитию и росту. Тем, кто боится будущего, важно понимать, что нет побед без поражений, и жизнь не состоит из одних только промахов. Оступаясь, каждый становится сильнее, учится на ошибках и помогает себе становиться лучше. Техника холотропного дыхания поможет успокоиться, а медитации - найти выход из сложного положения.

Пройдите тест и узнайте особенности Вашего мышления
Пройдите тест и узнайте особенности Вашего мышленияЧитать полностью

3. Реальность переменчива, и жизнь не стоит на месте. Страх оказаться не тем, кем вы себя считаете, может быть серьезным препятствием на пути к развитию. Чувства и мысли заставляют многих осознавать себя личностями с набором определенных качеств. О них могут не знать окружающие, и такое положение дел не помогает развитию. Важно понимать, что нужно открываться перед людьми, пробовать и развивать таланты, а не мечтать о том, что успех вот-вот придет. Без развития нет будущего, и гораздо страшнее потерять его, чем ни разу не попробовать себя в чем-то новом. Нужно развивать скрытые таланты и способности, чтобы определиться с целью и идти к благополучию с высоко поднятой головой.

4. Еще одно изображение, которое может всерьез напугать и даже заставить паниковать. Страх перед тем, что в окружении есть двуличные люди, способные на предательство, мешает наслаждаться жизнью, а значит, с ним нужно бороться. Важно научиться определять то, кем на самом деле являются люди, уметь ограничивать круг общения и не поддаваться на провокации манипуляторов. Благодаря развитию интуиции получится находить тех, кто желает вам зла, прикрываясь улыбками и желанием помочь.

Будущее для Вас: узнайте, что приготовила для Вас судьба
Будущее для Вас: узнайте, что приготовила для Вас судьбаЧитать полностью

5. Страх одиночества - прямое препятствие на пути к счастью. Обстоятельства прошлого могут не отпускать долгое время и стать причиной постоянных неудач на протяжении всей жизни. Такое состояние не позволит развиваться и ощущать радость, а значит, от него нужно избавляться. Общение с единомышленниками и с теми, кому действительно можно доверять, помогут справиться с боязнью. Изменить отношение к жизни помогут и заговоры, которые привлекут в жизнь позитивные перемены.

6. Порой мысли затягивают в глубокий колодец, которому, кажется, нет конца. Дурные сны, пугающая неопределенность и неизбежные неудачи привлекают в жизнь не самые лучшие события. Справиться с таким страхом непросто, однако выход есть. Тем, кому снятся кошмары, важно найти первопричину, а также запастись ловцами снов. Эти атрибуты помогут переключить сознание не на ожидание опасности, а на борьбу с ней и счастливое исцеление.

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