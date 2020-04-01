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Среда, 01.04.2020
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Идрис Эльба не может вернуться домой
Идрис Эльба не может вернуться домой

Идрис Эльба не может вернуться домой

Идрис Эльба не может вернуться домой
14:05 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Возможно, вирус передался актеру от жены канадского премьера Джастина Трюдо, у которой ранее обнаружили инфекцию.

47-летний британский актер Идрис Эльба, вылечившийся от коронавируса, рассказал поклонникам, что не в силах вернуться в Великобританию из-за закрытия границы.

Артист подцепил инфекцию в США, куда прилетел на съемки новой ленты. Через некоторое время стало известно, что у него был обнаружен COVID-19

Идрис сделал тест, оказавшийся положительным. Его жена, находившаяся тогда в Соединенных Штатах, отказалась покидать мужа, позднее она также была инфицирована и проходила курс лечения вместе со своим супругом.

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"У нас обоих все хорошо. На данный момент никаких симптомов нет. Мы в полном порядке. Мы так благодарны, что худшее из этого осталось позади", — рассказал Эльба.

Пережив смертельную болезнь, супруги столкнулись с очередной проблемой из-за отмены авиасообщения.

"Мы прошли карантин, но застряли в чистилище. Мы не можем вернуться домой самолетом, поэтому нам просто нужно немного посидеть", — поделился актер.

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Все по теме:

Актер, Идрис Эльба, Коронавирус, Covid-19, Заразившиеся коронавирусом.
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