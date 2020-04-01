Идрис Эльба не может вернуться домой

Новости шоу бизнеса:Возможно, вирус передался актеру от жены канадского премьера Джастина Трюдо, у которой ранее обнаружили инфекцию.

47-летний британский актер Идрис Эльба, вылечившийся от коронавируса, рассказал поклонникам, что не в силах вернуться в Великобританию из-за закрытия границы.

Артист подцепил инфекцию в США, куда прилетел на съемки новой ленты. Через некоторое время стало известно, что у него был обнаружен COVID-19.

Идрис сделал тест, оказавшийся положительным. Его жена, находившаяся тогда в Соединенных Штатах, отказалась покидать мужа, позднее она также была инфицирована и проходила курс лечения вместе со своим супругом.

"У нас обоих все хорошо. На данный момент никаких симптомов нет. Мы в полном порядке. Мы так благодарны, что худшее из этого осталось позади", — рассказал Эльба.

Пережив смертельную болезнь, супруги столкнулись с очередной проблемой из-за отмены авиасообщения.

"Мы прошли карантин, но застряли в чистилище. Мы не можем вернуться домой самолетом, поэтому нам просто нужно немного посидеть", — поделился актер.