Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)

Новости шоу бизнеса:Хореограф поделилась очередным видео-уроком танцев.

Известный украинский хореограф Елена Шоптенко на карантине организовала онлайн-уроки танцев для своих подписчиков. Женщина поделилась страстным видео, на котором танцует один из самых чувственных танцев – румбу.

Карантин – это возможность научиться чему-то новому, сделать то, что раньше откладывали на потом. Стоит использовать это время с пользой и побыть в гармонии с собой. Например, Елена Шоптенко проводит виртуальные занятия по танцам, к которым может присоединиться каждый желающий.

Танцовщица с радостью готовит для поклонников новые постановки. С помощью движений она подчеркивает свою женственность. Эмоции и чувства соединяются в единую историю, которая пронизывает до мурашек. Елена в очередной раз показала невероятную любовь к делу своей жизни в чувственной румбе.

Признаюсь, что подготовка к нашим онлайн-урокам очень дисциплинирует и мотивирует. Придумываю хореографию настолько тщательно, что сама себе завидую, – написала Елена в публикации.