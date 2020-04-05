Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)

Известный украинский хореограф Елена Шоптенко на карантине организовала онлайн-уроки танцев для своих подписчиков. Женщина поделилась страстным видео, на котором танцует один из самых чувственных танцев – румбу.
Карантин – это возможность научиться чему-то новому, сделать то, что раньше откладывали на потом. Стоит использовать это время с пользой и побыть в гармонии с собой. Например, Елена Шоптенко проводит виртуальные занятия по танцам, к которым может присоединиться каждый желающий.
Танцовщица с радостью готовит для поклонников новые постановки. С помощью движений она подчеркивает свою женственность. Эмоции и чувства соединяются в единую историю, которая пронизывает до мурашек. Елена в очередной раз показала невероятную любовь к делу своей жизни в чувственной румбе.
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По вашей просьбе выкладываю кусочек нашей чувственной румбы раз в прямом эфире плохо видно было Скажу вам честно, что подготовка к нашим онлайн урокам ооочень дисциплинирует и мотивирует! Я, правда, так боялась, что за время карантина в платье это не влезу, что худела к пятнице А хореографию придумываю настолько тщательно, что сама себе завидую А вообще так радостно, что вы занимаетесь со мной и выкладываете потом свои видео! Мне очень приятно! Давайте вместе идти по жизни пританцовывая И вопрос! Какой танец хотите в следующий раз?
Признаюсь, что подготовка к нашим онлайн-урокам очень дисциплинирует и мотивирует. Придумываю хореографию настолько тщательно, что сама себе завидую, – написала Елена в публикации.