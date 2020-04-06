Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь

Новости шоу бизнеса:Выбранный символ расскажет о фазе жизни, в которой вы находитесь.

По мере того, как мы вступаем в различные фазы жизни, наши личности претерпевают множество изменений, многие из которых остаются с нами до конца жизни. Это свойственно всем людям без исключения, как бы мы ни пытались этого избежать. Длительность этих фаз не является фиксированной, и какие-то из них у конкретных людей могут длиться дольше, а какие-то — меньше.

Если вы хотите больше узнать о том, в какой именно фазе жизни вы находитесь, взгляните на приведенные ниже 4 символа и выберите тот из них, который покажется вам самым значимым.

Повинуйтесь инстинктам, пусть наиболее подходящий вариант выберет ваше подсознание.

Что любопытно, эти фазы жизни абсолютно не зависят от возраста человека. Карл Юнг, всемирно известный швейцарский психиатр и психоаналитик, считал, что эти фазы зависят от индивидуальных особенностей личности, а также тех жизненных путей, которые нам предначертаны.

Фаза атлета

Эта фаза жизни является наиболее эгоистичный и «детской» из всех фаз жизни, и наиболее часто ее отличительными чертами является эгоизм и нарциссизм. Люди, вступившие в эту фазу жизни, придают слишком большое значение своему внешнему виду и телосложению. Из-за того, что это «детская» и эгоистичная фаза, находящиеся в ней живут так, будто вся Вселенная крутится вокруг них. Они слепы к трудностям и жизненным испытаниям других людей, и поскольку это весьма эгоистичная фаза, даже не особо ими интересуются.

Но что любопытно, при том, что ключевой и отличительной особенностью этой фазы жизни является нарциссизм, ее также отличают излишняя самокритичность и заниженная самооценка. И, хотя эти две особенности совершенно противоположны, тем не менее во время фазы атлета они идут рука об руку.

Человека в этой фазе отличает либо непомерное и непоколебимое эго, которое невозможно умерить со стороны, либо жуткая неуверенность в себе, а часто попеременно и то, и другое. Они постоянно думают о своей внешности и о том, не совершили ли они какой-то ошибки, способной повлиять на то, как их воспринимает окружающий мир.

Как правило, большинство людей проходит эту фазу в подростковом возрасте, но она свойственна и тем, кто рос в семье нарциссов — первые более эгоистичны, а вторые более склонны к чрезмерной самокритике (и фаза атлета в их жизни длится дольше).

Фаза воина

После завершения фазы атлета люди, как правило, переходят к фазе воина. Это более "взрослая" и ответственная фаза, так как во время нее люди начинают учиться ответственности за последствия собственных поступков и осознают собственную ответственность перед близкими (и не только) людьми.

Мы учимся применять знания, которые нам повезло получить, для улучшения собственного благополучия и мира вокруг нас. Некоторые из полученных жизненных уроков могут оказаться излишне суровыми, но, тем не менее, они необходимы.

Также эту фазу характеризует успех, амбиции и желание реализовать себя. Она не зря называется фазой воина, так как именно во время нее мы учимся сражаться за все, что нам дорого, и добиваться своих целей. Мы начинаем приближаться к осознанию своего места и предназначения в этом мире, и того, как наиболее полно реализовать это предназначение.

Мало-помалу наши планы на будущее начинают выкристаллизовываться все более четко, и мы начинаем работать над личностным ростом. А еще мы обретаем мотивацию, нужную для того, чтобы настойчиво работать над достижением поставленных перед собою целей. Получаем мудрость, которая после станет воистину неоценимой.

Заявительная фаза

Заявительная фаза — это фаза, в период которой мы взрослеем по-настоящему. Во время этой фазы мы претерпеваем множество изменений — настолько много, что "осознать" и переварить их в один присест непросто — но мы все-таки с этим справляемся.

Кстати, это именно та фаза жизни, в которую мы обзаводимся детьми. Во время предыдущей фазы жизни мы учимся заботиться о себе и окружающих людях, и к началу этой фазы нам уже вполне возможно доверить ответственность за новую жизнь.

В целом этот период жизни идеально подходит для того, чтобы взглянуть на ваши прошлые достижения, и то, как они повлияли не только на вашу жизнь, но и на жизни всех, кто вам не безразличен.

Духовная фаза

Итак, мы переходим к последней жизненной фазе, называемой духовной фазой. Это фаза, во время которой мы начинаем осознавать, что наша вселенная не ограничивается одной лишь материальной стороной. И хотя деньги, личные отношения и красота этого мира, вне всяких сомнений, тоже имеют значение, во время этой фазы ваша духовность начинает становиться для вас важнее всего прочего. В этот период жизни вы, больше чем когда-либо раньше, начинаете чувствовать связь со вселенной.

Наше единство со всепроникающим вселенским духом медленно растет и расширяется в сознании, и мы начинаем осознавать, что на самом деле мы создания из чистой энергии, странствующие через пространство и время. Наша жизнь, как и все, что нас окружает, состоит из энергии, а следовательно, у нее нет ни начала, ни конца. И потому наш путь всегда идет вперед, что бы с нами ни случилось.

После того, как вы вступили в фазу жизни, проходящую под знаком духовности, вы начнете стараться осветить сиянием собственной души самые темные уголки окружающего мира. Вы будете дарить другим людям тепло и доброту, не ожидая ничего взамен. Вы будете стремиться учить и направлять других людей, чтобы и они со временем смогли войти в духовную фазу своих жизней, и испытали то же, что и вы.