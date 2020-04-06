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Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь

Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь

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Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
20:27 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Выбранный символ расскажет о фазе жизни, в которой вы находитесь.

По мере того, как мы вступаем в различные фазы жизни, наши личности претерпевают множество изменений, многие из которых остаются с нами до конца жизни. Это свойственно всем людям без исключения, как бы мы ни пытались этого избежать. Длительность этих фаз не является фиксированной, и какие-то из них у конкретных людей могут длиться дольше, а какие-то — меньше.

Если вы хотите больше узнать о том, в какой именно фазе жизни вы находитесь, взгляните на приведенные ниже 4 символа и выберите тот из них, который покажется вам самым значимым.

Повинуйтесь инстинктам, пусть наиболее подходящий вариант выберет ваше подсознание.

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Что любопытно, эти фазы жизни абсолютно не зависят от возраста человека. Карл Юнг, всемирно известный швейцарский психиатр и психоаналитик, считал, что эти фазы зависят от индивидуальных особенностей личности, а также тех жизненных путей, которые нам предначертаны.

Фаза атлета

Эта фаза жизни является наиболее эгоистичный и «детской» из всех фаз жизни, и наиболее часто ее отличительными чертами является эгоизм и нарциссизм. Люди, вступившие в эту фазу жизни, придают слишком большое значение своему внешнему виду и телосложению. Из-за того, что это «детская» и эгоистичная фаза, находящиеся в ней живут так, будто вся Вселенная крутится вокруг них. Они слепы к трудностям и жизненным испытаниям других людей, и поскольку это весьма эгоистичная фаза, даже не особо ими интересуются.

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Но что любопытно, при том, что ключевой и отличительной особенностью этой фазы жизни является нарциссизм, ее также отличают излишняя самокритичность и заниженная самооценка. И, хотя эти две особенности совершенно противоположны, тем не менее во время фазы атлета они идут рука об руку.

Человека в этой фазе отличает либо непомерное и непоколебимое эго, которое невозможно умерить со стороны, либо жуткая неуверенность в себе, а часто попеременно и то, и другое. Они постоянно думают о своей внешности и о том, не совершили ли они какой-то ошибки, способной повлиять на то, как их воспринимает окружающий мир.

Как правило, большинство людей проходит эту фазу в подростковом возрасте, но она свойственна и тем, кто рос в семье нарциссов — первые более эгоистичны, а вторые более склонны к чрезмерной самокритике (и фаза атлета в их жизни длится дольше).

Фаза воина

После завершения фазы атлета люди, как правило, переходят к фазе воина. Это более "взрослая" и ответственная фаза, так как во время нее люди начинают учиться ответственности за последствия собственных поступков и осознают собственную ответственность перед близкими (и не только) людьми.

Мы учимся применять знания, которые нам повезло получить, для улучшения собственного благополучия и мира вокруг нас. Некоторые из полученных жизненных уроков могут оказаться излишне суровыми, но, тем не менее, они необходимы.

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Также эту фазу характеризует успех, амбиции и желание реализовать себя. Она не зря называется фазой воина, так как именно во время нее мы учимся сражаться за все, что нам дорого, и добиваться своих целей. Мы начинаем приближаться к осознанию своего места и предназначения в этом мире, и того, как наиболее полно реализовать это предназначение.

Мало-помалу наши планы на будущее начинают выкристаллизовываться все более четко, и мы начинаем работать над личностным ростом. А еще мы обретаем мотивацию, нужную для того, чтобы настойчиво работать над достижением поставленных перед собою целей. Получаем мудрость, которая после станет воистину неоценимой.

Заявительная фаза

Заявительная фаза — это фаза, в период которой мы взрослеем по-настоящему. Во время этой фазы мы претерпеваем множество изменений — настолько много, что "осознать" и переварить их в один присест непросто — но мы все-таки с этим справляемся.

Кстати, это именно та фаза жизни, в которую мы обзаводимся детьми. Во время предыдущей фазы жизни мы учимся заботиться о себе и окружающих людях, и к началу этой фазы нам уже вполне возможно доверить ответственность за новую жизнь.

Ваши сильные стороны: что лидирует в Вашем характере

В целом этот период жизни идеально подходит для того, чтобы взглянуть на ваши прошлые достижения, и то, как они повлияли не только на вашу жизнь, но и на жизни всех, кто вам не безразличен.

Духовная фаза

Итак, мы переходим к последней жизненной фазе, называемой духовной фазой. Это фаза, во время которой мы начинаем осознавать, что наша вселенная не ограничивается одной лишь материальной стороной. И хотя деньги, личные отношения и красота этого мира, вне всяких сомнений, тоже имеют значение, во время этой фазы ваша духовность начинает становиться для вас важнее всего прочего. В этот период жизни вы, больше чем когда-либо раньше, начинаете чувствовать связь со вселенной.

Наше единство со всепроникающим вселенским духом медленно растет и расширяется в сознании, и мы начинаем осознавать, что на самом деле мы создания из чистой энергии, странствующие через пространство и время. Наша жизнь, как и все, что нас окружает, состоит из энергии, а следовательно, у нее нет ни начала, ни конца. И потому наш путь всегда идет вперед, что бы с нами ни случилось.

Пройдите тест и узнайте немного нового о себе

После того, как вы вступили в фазу жизни, проходящую под знаком духовности, вы начнете стараться осветить сиянием собственной души самые темные уголки окружающего мира. Вы будете дарить другим людям тепло и доброту, не ожидая ничего взамен. Вы будете стремиться учить и направлять других людей, чтобы и они со временем смогли войти в духовную фазу своих жизней, и испытали то же, что и вы.

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