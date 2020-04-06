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В клетчатом платье-рубашке: Джамала поразила снимками в стильном образе (Фото)

В клетчатом платье-рубашке: Джамала поразила снимками в стильном образе (Фото)
18:41 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Певица очаровала поклонников новыми снимками в стильном платье.

Пандемия коронавируса заставила весь мир остановиться и остаться дома. Не обошла она и знаменитостей. Они устраивают онлайн-концерты, снимают клипы в домашних условиях, а также примеряют новые образы и организовывают настоящие фотосессии.

Победительница Евровидения-2016 Джамала знает, как поразить публику и едва ли не ежедневно делится новыми кадрами.

Джамала придерживается правил карантина и остается дома. Артистка вскоре должна родить второго ребенка, поэтому старается быть максимально осторожной. Однако она не забывает о красивых нарядах и макияже и с радостью делится с поклонниками своими луками. Она всегда умела сочетать нестандартные вещи, поэтому и в изоляции хвастается оригинальными аутфитами.

Джамала выступит на "домашнем Евровидении"

На серии фотографий исполнительница изображена в клетчатом платье-рубашке неординарного кроя с разноцветными нашивками с принтами. Также видим на ней синий кейп с джинсовыми элементами, похожими на куртку. К наряду также добавила черные колготы. Волосы Джамала уложила в легкие локоны, а на лице сделала нежный макияж.

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Стиль, Образ, Певица, Наряд, Джамала.
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