Свадьба принцессы Беатрис состоится: детали

Новости шоу бизнеса:Мать принцессы Беатрис Сара Йоркская рассказала, что свадьбу пока отменять не будут.

Королевская семья уже внесла существенные коррективы в запланированное торжество. Так, роскошное празднование в саду Букингемского дворца отменили, однако сама церемония скорее всего произойдет. Ее планируют провести в очень узком кругу.

Об этом сообщила изданию People мама принцессы Беатрис – Сара Фергюсон.

По словам Сары, ее старшая дочь не расстраивается, ведь понимает, что сейчас весь мир переживает трудные времена. Она называет Беатрис счастливым человеком.

Они с Эдо очень любят друг друга. Я рада их предстоящей свадьбе, – говорит Фергюсон.