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Свадьба принцессы Беатрис состоится: детали

Свадьба принцессы Беатрис состоится: детали
20:42 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости шоу бизнеса:Мать принцессы Беатрис Сара Йоркская рассказала, что свадьбу пока отменять не будут.

Королевская семья уже внесла существенные коррективы в запланированное торжество. Так, роскошное празднование в саду Букингемского дворца отменили, однако сама церемония скорее всего произойдет. Ее планируют провести в очень узком кругу.

Об этом сообщила изданию People мама принцессы Беатрис – Сара Фергюсон.

По словам Сары, ее старшая дочь не расстраивается, ведь понимает, что сейчас весь мир переживает трудные времена. Она называет Беатрис счастливым человеком.

 Принцесса Беатрис отложила свадьбу, но приобрела новую должность

Они с Эдо очень любят друг друга. Я рада их предстоящей свадьбе, – говорит Фергюсон.

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Свадьба, Королевская семья, Принцесса Беатрис, Сара Йоркская.
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