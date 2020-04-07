Тина Кароль в школе: певица показала архивный снимок

Крайне редко Тина Кароль демонстрирует снимки из прошлого, поэтому неожиданное фото привлекло внимание всех участников ее фан-группы. На карантине артистка вспомнила школьные годы и показала фото из начальных классов.
Тина Кароль красовалась с большими белыми бантами, которые украшали ее прическу. Волшебная фотография вызвала восторг в сети.
"Я до того, как потрясла этот мир", – подписала снимок Тина Кароль.
Вероятно, на карантине Тина Кароль имеет много времени, чтобы просмотреть свои фотоальбомы.