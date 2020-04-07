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Тина Кароль в школе: певица показала архивный снимок

Тина Кароль в школе: певица показала архивный снимок
20:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица поделилась архивными фото со школы.

Крайне редко Тина Кароль демонстрирует снимки из прошлого, поэтому неожиданное фото привлекло внимание всех участников ее фан-группы. На карантине артистка вспомнила школьные годы и показала фото из начальных классов.

Тина Кароль красовалась с большими белыми бантами, которые украшали ее прическу. Волшебная фотография вызвала восторг в сети.

"Я до того, как потрясла этот мир", – подписала снимок Тина Кароль.

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Вероятно, на карантине Тина Кароль имеет много времени, чтобы просмотреть свои фотоальбомы.

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Тина Кароль, Архив, Снимок, Певица.
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