Тина Кароль в школе: певица показала архивный снимок

Новости шоу бизнеса:Украинская певица поделилась архивными фото со школы.

Крайне редко Тина Кароль демонстрирует снимки из прошлого, поэтому неожиданное фото привлекло внимание всех участников ее фан-группы. На карантине артистка вспомнила школьные годы и показала фото из начальных классов.

Тина Кароль красовалась с большими белыми бантами, которые украшали ее прическу. Волшебная фотография вызвала восторг в сети.

"Я до того, как потрясла этот мир", – подписала снимок Тина Кароль.

Вероятно, на карантине Тина Кароль имеет много времени, чтобы просмотреть свои фотоальбомы.