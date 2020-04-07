Пройдите тест и узнайте свою роль в отношениях

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Каждая пара мечтает построить счастливые и гармоничные отношения, которые перерастут в крепкую семью. Конечно, это не так легко сделать, как может показаться на этапах влюбленности. Отношения – субстанция очень сложная, замешанная не только на чувствах, но и на ответственности и понимании всей важности происходящего.

А еще необходимо осознавать именно свою роль в отношениях. Иначе как выбрать правильную тактику действия, чтобы найти точки соприкосновения с партнером по всем возникающим вопросам?

Посмотрите на картинку и выберите тот цветок, на который сядет бабочка. Как вы думаете, где он?

Выбрали? Теперь читайте результат.

Цветок А.

Ваш выбор говорит о том, что вы человек мягкий и покладистый, в отношениях не стремитесь быть лидером. Умеете проявлять свою любовь через заботу, нежность, понимание и поддержку любимого человека. Вы тяжело переносите одиночество, а в отношениях находите свою отдушину и чувствуете себя абсолютно счастливо.

Цветок В.

У вас спокойный темперамент, поэтому в отношениях с вами партнеру не грозят бури и цунами. Вы умеете находить компромиссы и даже сглаживать острые углы. Ваша роль – держать баланс в паре. Насколько сильно вы бы не были влюблены, всегда оставите свободное место для своих увлечений и для работы.

Цветок С.

Построить отношения вам очень сложно, потому что вы охраняете свои личные границы от всех. Вы никогда не согласитесь на то, чтобы любовь поглотила вас полностью. В паре с вами будет комфортно человеку, для которого также личное пространство – не пустые слова.

Цветок D.

Вами управляют эмоции. А это значит, что за праздник и романтику в отношениях отвечаете именно вы! С таким фонтаном идей и энтузиазмом, как у вас, хорошо бы работать организатором свадеб. Но вы хотите выплеснуть всю свою бурю эмоций на партнера. Возможно, иногда есть смысл поубавить темп, от постоянного праздника тоже можно устать.