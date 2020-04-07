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Вторник, 07.04.2020
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Пройдите тест и узнайте свою роль в отношениях

Пройдите тест и узнайте свою роль в отношениях
20:54 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Простой психологический тест поможет вам лучше разобраться в своем внутреннем мире.

Каждая пара мечтает построить счастливые и гармоничные отношения, которые перерастут в крепкую семью. Конечно, это не так легко сделать, как может показаться на этапах влюбленности. Отношения – субстанция очень сложная, замешанная не только на чувствах, но и на ответственности и понимании всей важности происходящего.

А еще необходимо осознавать именно свою роль в отношениях. Иначе как выбрать правильную тактику действия, чтобы найти точки соприкосновения с партнером по всем возникающим вопросам? 

Посмотрите на картинку и выберите тот цветок, на который сядет бабочка. Как вы думаете, где он?

Выбрали? Теперь читайте результат.

Цветок А.

Ваш выбор говорит о том, что вы человек мягкий и покладистый, в отношениях не стремитесь быть лидером. Умеете проявлять свою любовь через заботу, нежность, понимание и поддержку любимого человека. Вы тяжело переносите одиночество, а в отношениях находите свою отдушину и чувствуете себя абсолютно счастливо.

Пройдите тест и узнайте особенности Вашего мышления

Цветок В.

У вас спокойный темперамент, поэтому в отношениях с вами партнеру не грозят бури и цунами. Вы умеете находить компромиссы и даже сглаживать острые углы. Ваша роль – держать баланс в паре. Насколько сильно вы бы не были влюблены, всегда оставите свободное место для своих увлечений и для работы.

Выберите подарок и узнайте, что приготовила для Вас Вселенная

Цветок С.

Построить отношения вам очень сложно, потому что вы охраняете свои личные границы от всех. Вы никогда не согласитесь на то, чтобы любовь поглотила вас полностью. В паре с вами будет комфортно человеку, для которого также личное пространство – не пустые слова.

Психологический тест, который поможет определить Ваш характер

Цветок D.

Вами управляют эмоции. А это значит, что за праздник и романтику в отношениях отвечаете именно вы! С таким фонтаном идей и энтузиазмом, как у вас, хорошо бы работать организатором свадеб. Но вы хотите выплеснуть всю свою бурю эмоций на партнера. Возможно, иногда есть смысл поубавить темп, от постоянного праздника тоже можно устать.

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