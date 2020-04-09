Легко ли Вы поддаетесь панике? Психологический тест

Новости шоу бизнеса:Вы паникер или пофигист - узнайте это из нашего сегодняшнего теста.

Ученые-психотерапевты провели тест-опрос в отобранной группе людей, который условно разделил их на две категории: "паникеры" и "пофигисты". А затем этим людям предложили выбрать одну из фигур, изображенных на картинке ниже.

И вот какой интересный факт: "паникеры" в большинстве своем выбирали какую-то одну фигуру, а "пофигисты" - другую. Но и среди этих двух групп были некоторые различия - по степени подверженности психики внешним обстоятельствам.

А к какой группе относитесь Вы? Выберете фигуру ниже и узнайте: паникер Вы или пофигист?

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА

КРУГ

Если вы выбрали круг, то вас условно можно отнести к группе людей, которая не поддается всеобщей панике и предпочитает иметь оптимистичный настрой к жизни. Вы стараетесь сохранять спокойствие в сложных ситуациях и искать положительные стороны там, где многие опускают руки. Возможно, отчасти вы фаталист и имеете девиз: "Чему быть - того не миновать". Конечно, вас не может не волновать паника среди вашего окружения. Но вы стараетесь подбадривать и успокаивать себя и своих близких. Так же вы способны скептически относиться к информации, которая поступает к вам, и прежде, чем принимать какие-либо решения, вы прислушиваетесь к голосу своего сердца, интуиции. Вы достаточно чувствительны к внешним факторам, но при этом стараетесь не "терять голову".

КВАДРАТ

Если вы выбрали квадрат, то вас можно охарактеризовать, как человека с логическим складом ума. Вы всегда просчитываете все варианты и стараетесь предугадать возможный исход ситуации. Вас достаточно сложно вывести из состояния внутреннего равновесия и трезвости ума. Получая информацию из вне, вы тщательно планируете свои дальнейшие действия, предпочитая выждать время и убедиться, что пора принимать какие-либо шаги. Но и вы поддаетесь панике, с одним лишь исключением - ваша паника очень кратковременна и часто не заметна окружающим. Когда мир вокруг вас начинает переворачиваться "с ног на голову", вы испытываете острый страх за свое будущее. Но спустя не большой отрезок времени "включаете голову" и начинаете выстраивать четкий план своих дальнейших действий.

ЗВЕЗДА

Выбранная вами звезда - это та самая фигура, которую предпочли опрошенные "паникеры".

В ходе тест-опроса многие из них рассказали, что в критичных ситуациях и массовых волнениях они способны были потерять голову и совершить необдуманные поступки, о которых позже жалели. Ваша психика достаточно подвижна, что сильно отражается на вашем восприятии внешних воздействий. Вам порой сложно отличить истину ото лжи, выбрать один вариант из двух, решиться на кардинальные действия в одиночку. Мнение окружающих играет в вашей жизни не мало важную роль. Это может мешать вам принимать самостоятельные решения и изрядно портить жизнь. Но все это не спроста. Некая ситуация в вашем прошлом послужила толчком к тому, чтобы сформировать в вас такого "паникера". Стоит проработать в себе следующие страхи: страх перед будущим, страх перед неизвестным, страх смерти.

ТРЕУГОЛЬНИК

Треугольник - фигура в нашем списке весь неоднозначная. И если вы выбрали ее, то являетесь человеком, который еще не до конца определился, что ему делать: паниковать или не паниковать? В вас живет достаточно устойчивый страх перед будущим и неизвестным. Но в то же время вы пытаетесь сдерживать себя внешне, действую по обстоятельствам. Если окружающие вас люди будут паниковать, вы присоединитесь к ним. Если все будут спокойны - вы тоже. Вы точно не из тех, кто первым начинает бить тревогу. Смесь подвижной психики и периодически включающейся логики - это ваш тип личности. Но вы точно из тех, кто умеет подстраиваться под любые обстоятельства. А это сейчас - главный критерий выживания.