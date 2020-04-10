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Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни

Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
20:02 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Узнайте цвет Вашей жизни в этом легком и красочном психологическом тесте.

Каждое утро, выбирая в раскрытом шкафу одежду, мы заявляем миру о своих планах и настроении. А еще немножко занимаемся цветотерапией. Все краски, которыми мы себя окружаем, "разговаривают" с нами - нужно лишь научиться их правильно понимать. Каждый цвет подает сигнал-вибрацию, который мы улавливаем - чаще бессознательно. И потому порой не можем объяснить, отчего вдруг почувствовали мощный прилив энергии или, наоборот, загрустили и разобиделись на собеседника, хотя повода, кажется, не было.

Рассмотрите разноцветные квадраты: сначала просто скользните взглядом, потом приглядитесь внимательнее.

Какой из них "тянет" вас к себе? На данный момент это и есть цвет вашей жизни.

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СИНИЙ: ГЛУБИНА И МИСТИКА

Хорошее Это цвет моря и неба, а поскольку и то и другое связано с бесконечностью, люди, которые его выбирают, нервничают редко. В синее одевались мудрецы и волшебники - а значит, и вам сейчас хочется размышлять, планировать, погружаться в себя. Ну а любовь, если вы о ней мечтаете, видится вам не пылающей страстью и не драмой, а чем-то надежным и вместе с тем романтическим.

Разное Часто синий притягивает тех, кто по каким-то причинам чувствует себя неважно. После удара на коже появляется синяк, после бессонных ночей - синева под глазами; мы жалуемся: "Работаю до посинения!" А еще этот цвет связан с унынием: ­английское "blue" означает не только "синий", но и "грустный".

Если вы его носите Это может быть цвет формы: комбинезон рабочего, рубашка полицейского, тельняшка моряка - всем этим людям приходится исполнять приказы начальства. Или это струящееся шелковое платье, которое делает вас загадочной. Или это джинсы - ­воплощенное удобство и свобода. ­Выбирайте свой синий.

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РОЗОВЫЙ: МЕЧТАТЕЛЬНАЯ КОНФЕТКА

Хорошее Специалисты из Университета Ньюкасла как-то предположили: розовый цвет нравится женщинам потому, что в первобытные времена они искали в лесах фрукты поспелее. Вы и себя можете считать спелым фруктом - вам хочется привлекать к себе всеобщее внимание, но при этом вы нежны и уязвимы.

Разное Розовый цвет умиротворяет, но при этом настраивает на пассивность. Поэтому те, кто предпочитает розовый, очень любят мечтать, но не особенно рвутся воплощать свои мечтания в жизнь. Как правило, они много обещают, но не всегда держат слово, чем обычно подводят своих друзей и знакомых.

Если вы его носите Бывают "женщины-конфетки" - чтобы почувствовать их сладость, надо много и часто платить. Если у вас много вещей ярко-розового цвета, вы подаете сигнал: "Да, я Барби, я конфетка!" Если цвет вещей скорее бледно-розовый, то можно расслабиться: всем нам иногда хочется побыть в образе нежной феи, за которую кто-нибудь сделает все ее дела.

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КРАСНЫЙ: ГОРЯЧАЯ КРОВЬ

Хорошее Те, кто предпочитает красный, решительны и бодры - это цвет крови, энергии, силы. Аленький цветочек связан в нашем сознании с большой любовью, румяные щеки говорят о здоровье, а символика красного огня - о сильных эмоциях: "сгорать от нетерпения", "пламенные чувства". Любители красного цвета стремятся испытывать страсть во всем и живут полной, насыщенной жизнью.

Разное Красный цвет нравится и тем, кто вспыльчив и не готов сдерживать свою агрессию. А еще таким людям трудно заниматься чем-то монотонным, но нужным: к примеру, занятия вроде чистки грибов или сведения финансового баланса могут стать для них настоящей мукой.

Если вы его носите На человека в красном трудно не обратить внимание. А ему именно этого и надо: он хочет, чтобы на него все смотрели и признавали его главенство. Если вы часто носите красное, это говорит о самоуверенности, упрямстве и желании добиться своей цели во что бы то ни стало.

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ЖЕЛТЫЙ: ВПЕРЕД, К СОЛНЦУ!

Хорошее Это цвет светила, которое дарит жизнь, и цвет золота - того, что делает ее комфортнее. Первые цветы, которые появляются весной, тоже желтые. А еще это цвет зрелости, пшеничных колосьев, спелых плодов - и осенних листьев. Желтый плотно связан с текущим существованием, поэтому его предпочитают люди, которым вообще интересна жизнь.

Разное Желтый цвет связан с разными недугами - желтухой, заболеваниями печени и почек. Этим цветом отмечают опасность: он сочетается с черным на знаке "радиация"; желтый флаг ставили в тех местах, где были больные чумой… У тех же, кто любит желтый цвет, мало недостатков, но среди них есть зависть к тем, кто добился большего.

Если вы его носите Одежду желтого цвета часто носят люди, которые ориентированы на будущее, но при этом чувствуют, что их эмоции не выражены в должной степени. Они как будто подстегивают себя, чтобы раскрыться навстречу новой дружбе и любви.

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ОРАНЖЕВЫЙ: СБЫВАЮТСЯ МЕЧТЫ

Хорошее Он поднимает настроение - именно на оранжевый рекомендуют смотреть во время сезонных депрессий. Те, кто его предпочитает, могут и сами поднять настроение другим - у них хорошее чувство юмора и много необычных идей. Оранжевый цвет обостряет аппетит, так что, если вы собираетесь худеть, уберите куда-нибудь оранжевые тарелки.

Разное Теми, кто любит оранжевый цвет, легко очароваться - но в них так же легко разочароваться. Они отличаются некоторым эгоизмом и легко меняют друзей и возлюбленных, если видят для себя выгоду в близком общении с кем-то другим.

Если вы его носите Оранжевые ­жилеты носят спасатели и буддийские монахи: люди, меняющие мир, но не так бурно, как любители красного. Те, кому нравится носить оранжевое вне связи со своей работой или религией, очень любят не только мечтать, но и воплощать свои мечты в жизнь. А еще у них превосходная интуиция.

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ЗЕЛЕНЫЙ: ПОД ЗАЩИТОЙ

Хорошее Он несет вибрации весны, жизни, обновления, его считают цветом надежды и свободы. Любители зеленого цвета добры и зачастую готовы броситься на помощь тому, кто в ней нуждается, - не случайно "зелеными" называют активистов-экологов, спасающих нашу землю.

Разное В морской символике зеленый - цвет кораблекрушения. А еще это цвет мха, плесени, болота, застоя, тоски… Предпочитающие зеленый цвет очень не любят, когда ими пытаются командовать; у них в душе живет и немало сомнений - им необходимо регулярно ­доказывать себе, что они чего-то стоят.

Если вы его носите Те, кто часто ходит в зеленом, милы, доверчивы, ­хорошо сходятся с людьми и не особенно расстраиваются из-за неприятностей. Исключением является любовь к цвету хаки: вещи в стиле милитари говорят о стремлении защищаться от недоброго мира.

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СЕРЫЙ: НЕ РАЗГЛЯДИШЬ МЕНЯ

Хорошее Люди, которые выбирают серый, - надежны и консервативны. Любую ситуацию они внимательно и тщательно изучат, продумают все варианты, прежде чем действовать, - но могут обойтись и без действий. Рассказывать о себе они не любят - вот и серый цвет они нередко выбирают как барьер, который не пускает посторонних в душу.

Разное Серыми называют скучных людей, неинтересные дни, в которые ничего не происходит. Те, кто любит серый цвет, предпочитают казаться обычными и стабильность застоя предпочтут любым переменам. Впрочем, "серыми" бывают и кардиналы: они плетут интриги и решают человеческие судьбы, оставаясь в тени.

Если вы его носите Неважно, в ­моде этот цвет или нет, - человек, который любит одеваться в серое, хочет быть незаметным, неброским. Это может быть связано с отношением к себе: "Я недостойна внимания!" А может быть - со страхом перед людьми, которые кажутся опасными, могут задеть, обидеть, - и от них ­хочется спрятаться.

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ФИОЛЕТОВЫЙ: НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ

Хорошее В этом цвете сочетаются спокойствие синего и страсть красного: они одновременно подпитывают друг друга и гасят. Фиолетовый любят люди, которые уверены в том, что нестандартны. Довольно часто это так и есть, и большинство предпочитающих фиолетовый - творческие личности с необычным взглядом на мир. Разглядывая что-нибудь фиолетовое, мы можем повысить выносливость своего организма: этот цвет позитивно влияет на сердце и легкие.

Разное Сильная тяга к фиолетовому цвету говорит о том, что вы устали и пора бы немного отдохнуть. Еще постоянный выбор фиолетового порой означает неуверенность в себе, инфантильность, неспособность принимать серьезные решения.

Если вы его носите Мистический фиолетовый может как притянуть, так и оттолкнуть. И владелец вещей подобного цвета - тоже: эти люди бывают оскорблены, если их не ценят по достоинству и не признают их превосходства. Но не говорят об этом открыто, а таят свою обиду в глубине души.

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ЧЕРНЫЙ: УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕССИМИЗМ

Хорошее Не так-то просто вспомнить что-то позитивное о черном цвете - разве что влечет он исследователей, тех, кто пытается разгадать неразгаданное и отыскать скрытое. Еще известно, что черный цвет почитали египтяне - потому что черной была плодородная земля и тучи, поливавшие эту землю дождем. Черный цвет - словно ожидание чего-то нового, что должно родиться.

Разное А вот негативных ассоциаций у черного цвета особенно много - это и глухая ночь, и траур, и "черный глаз", способный навести порчу… Это довольно беспокойный цвет - и те, кто его любит, тоже живут неоднозначно: они хотят внимания и власти, но при этом в глубине души не слишком верят в то, что их мечты когда-нибудь сбудутся. И поэтому тоскуют.

Если вы его носите Те, кто носит черный, часто объясняют: он скрывает полноту. Это действительно так, но на такой выбор гораздо чаще влияют сомнения в собственной удачливости. Однако если в жизни любителя черного что-то меняется в лучшую сторону, он сразу же начинает выбирать яркие и теплые тона!

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БЕЛЫЙ: БУДЬ АНГЕЛОМ

Хорошее Белый цвет сочетается почти со всем, поэтому его любят многие люди. Он связан в наших мыслях с чистотой, нежностью, добротой, дневным светом. С белым цветом ассоциируются святые и праведники, белые бороды носили мудрецы, а незапятнанные белые одежды - жрецы.

Разное Белый цвет связан не только с жизнью, но и со смертью: славяне одевали своих умерших в белое и покрывали белым саваном; зимой земля прячется под белым снегом и словно умирает до следующей весны. Люди, которые предпочитают белый цвет всем остальным, не очень любят рисковать, зато с удовольствием критикуют остальных.

Если вы его носите Надев белое, вполне можно услышать сравнения либо с ангелом, либо с невестой: возможно, любовь к белым одеждам отражает стремление к внутренней чистоте, невинности, а может быть, она выдает мечту о будущей свадьбе. В любом случае тех, кто часто носит белое, есть за что уважать - им приходится быть очень аккуратными!

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