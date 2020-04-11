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"Свит дримз": MamaRika поделилась эротичным снимком

"Свит дримз": MamaRika поделилась эротичным снимком
08:05 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Известная украинская исполнительница поразила поклонников откровенным фото.

MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и Сергей до закрытия границ успели сыграть сказочную свадьбу в Таиланде. Они не хотели традиционную украинскую свадьбу и устроили праздник своей мечты. Влюбленные наслаждаются новым статусом супругов и делятся с поклонниками незабываемыми моментами.

На личной странице MamaRika в инстаграме появилось пикантное фото, где она позирует вместе с избранником.

Пара изображена на кровати в стильном номере одной из таиландских гостиниц. Из окна видно пальмы, которые передают атмосферу райского места.

 
 
 
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Світ дрімз Photo @efanovs

Публикация от MamaRika (@mamarika_official)

MamaRika призналась, действительно ли вышла замуж зимой из-за беременности

Но главный акцент фото сделан именно на образах артистки и ее возлюбленного. Они страстно обнимают друг друга. MamaRika позирует топлес в сексуальной позе, сидя на муже. На ней видим только трусики и татуировку на ягодице. Волосы певицы спадают назад, что делает образ еще более привлекательным.

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Фото, Снимки, Певица, MamaRika.
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