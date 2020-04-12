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Певица Татьяна Буланова была госпитализирована в больницу

Певица Татьяна Буланова была госпитализирована в больницу
00:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса:Российская певица Татьяна Буланова доставлена в больницу из-за проблем с сердцем.

Российская певица Татьяна Буланова попала в больницу в Петербурге. У 51-летней артистки возникли проблемы с сердцем. 

Об этом сообщил Telegram-канал 112.

"Певица Татьяна Буланова госпитализирована в одну из больниц Санкт-Петербурга из-за проблем с сердцем", - говорится в сообщении.

Врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное, утверждает 112. Как пишут другие росСМИ, Буланова находится в сознании. В больнице ей проведут полное обследование, чтобы установить причины ухудшения самочувствия.

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Татьяна Буланова известна многим слушателям по песням "Мой ненаглядный", "От зари до зари", "Димка" и другим.

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Россия, Больница, РФ, Певица, Артистка, Татьяна Буланова.
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