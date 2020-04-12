Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь

Новости шоу бизнеса:Пройдите этот тест, чтобы узнать, есть ли у Вас детская травма, и как она влияет на Вашу жизнь.

К психологам обычно обращаются люди с проблемами. Чаще всего эти проблемы формируются еще в раннем возрасте.

Перенимая разрушительную модель поведения родителей или пережив в раннем возрасте психологическую травму, человек на протяжении всей жизни может повторять одни и те же ошибки. Однако, задавшись целью, можно не только выявить свой детский страх, но и успешно проработать его.

Картинки помогают выяснить, с какими психологическими травмами вы сталкивались в детстве. Быстро, в течении двух-трех секунд выберите картинку…

Рисунок 1

В юном возрасте произошла неприятность, которая заставила вас почувствовать себя слабым и беспомощным. В этой ситуации вы искали поддержку у тех кто сильнее и старше, но не получили её. Обманутые ожидания и боль остаются в вашем подсознании на всю жизнь.

Сейчас у вас сформировался "синдром отличника", который заставляет все делать идеально ради похвалы. Пора перестать зависеть от мнения окружающих и ждать от них одобрения. Нужно научиться стать самостоятельной личностью, а не ждать поддержки от других. Ведь вы уже не маленький и слабый ребенок, а сильный и ответственный человек. Докажите это всем. А в первую очередь - самому себе.

Рисунок 2

Этот рисунок свидетельствует, что у вас непростые отношения с родителями. В детстве (а возможно и сейчас) вы считали, что мама любит вас меньше братьев и сестер. Даже если вы были в семье единственным ребёнком, вам явно не хватало их участия и внимания. Поэтому в вас заложены такие проблемы, как неудовлетворенность собой и неверие в собственные силы. Всю критику вы относите только к себе, а все похвалам - вы не верите. Самокопание в себе, поиск внутренних врагов - вот ваш удел. А вам это надо? Поверьте: только вы сами -кузнец своего счастья. Если сможете переступить через свою неуверенность, станете сильной личностью.

Рисунок 3

Множество друзей и приятелей, вы в центре внимания, любите быть "королем" вечеринок. Но когда окружающие расходятся, вы остаетесь один на один со своими мыслями и сомнениями. Скорее всего в детстве у вас произошла утрата близкого человека, которому смело доверяли все свои секреты. В результате чувствуете себя одиноким и множеством приятелей пытаетесь компенсировать боль детской утраты.Вам нужно понять, что круговорот жизни изменить невозможно: люди уходят, переезжают, умирают. На их место приходят другие - тоже хорошие. Нельзя концентрироваться только на своих потерях. Если поверите людям, сумеете найти нового близкого друга - жизнь заиграет красками, уйдут мысли об одиночестве и вы станете самодостаточным человеком.

Рисунок 4

На первый взгляд вы открытый и искренний человек.

Вы выслушиваете чужие истории о семейных проблемах, всегда найдете для них слова утешения. Но никогда и никому не открываете собственное сердце. Вы будете плакать в подушку, но ни с кем не поделитесь своей бедой. Вы просто не умеете говорить о самом себе. Скорее всего в детстве вас жестоко обманули друзья или родители. С тех пор вы никому не доверяете. Вам очень сложно, ведь нужно найти силы, чтобы поверить - в мире добрых и порядочных людей намного больше, чем плохих и лживых. Вас не должна пугать невинная ложь во спасение. А если найдете единомышленника, которому сумеете доверять, то ваши силы станут безграничны и вы сумеете сдвинуть горы!