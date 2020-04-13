Тим Брук-Тейлор умер от коронавируса

Новости шоу бизнеса:Известный британский комик и актер Тим Брук-Тейлор умер в результате осложнений, возникших из-за заражения коронавирусом нового типа.

В Великобритании в возрасте 79 лет скончался знаменитый британский комик, участник комедийно-музыкального трио The Goodies Тим Брук-Трейлор.

В воскресенье, 12 апреля, скончался знаменитый британский комик Тим Брук-Тейлор. Как сообщил агент артиста, его смерть стала следствием заражения коронавирусом: "С глубокой печалью сообщаем, что сегодня утром от COVID-19 скончался Тим", сообщает The Guardian.

Тим Брук-Тейлор был участником популярного в 70-х и 80-х гг. ХХ века комедийного трио The Goodies. В состав трио также входили актеры Грэм Гарден и Билл Одди. Трио работало в жанре скетчей и ситуативных комедий. На их шоу выросло не одно поколение британцев.

Британский комик и ведущий Стивен Фрай таким запомнил Тима Брук-Тейлора: "Мне кажется, что я знал его всю жизнь. Он был нежным, добрым, забавным, мудрым, теплым, но проницательно остроумным человеком".