Кайли Дженнер в образе пасхального зайчика: соблазнительные снимки

Новости шоу бизнеса:Кайли Дженнер позировала в обтягивающем нюдовом платье и с оригинальным аксессуаром – заячьими ушками.

В день, когда католический мир праздновал Пасху, а знаменитости один за другим публиковали семейные фото, Кайли Дженнер решилась отличиться провокативностью.

На личной странице в инстаграме модель опубликовала несколько кадров в обольстительном look.

Наряд основательницы бьюти-империи соответствовал лучшим пасхальным традициям, но изюминку добавила ее естественная сексуальность. Кайли Дженнер предстала в образе пастельных цветов. На ней откровенное полупрозрачное нюдовое платье на брительках с пикантным декольте и вырезом на спине. Его звезда дополнила длинными перчатками в тон, на которые надела массивное золотое кольцо.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kylie (@kyliejenner) 12 Апр 2020 в 3:36 PDT

Однако главным аксессуаром стали огромные золотые заячьи ушки на голове роковой брюнетки. Так, Кайли передала пасхальные мотивы съемкой, которая, судя по имиджу модели, была выполнена задолго до праздника. 22-летняя бизнес-леди не забыла и о легком макияже с розовой помадой. А экстравагантная поза позволила ей продемонстрировать подтянутые ягодицы.