Кайли Дженнер в образе пасхального зайчика: соблазнительные снимки

В день, когда католический мир праздновал Пасху, а знаменитости один за другим публиковали семейные фото, Кайли Дженнер решилась отличиться провокативностью.
На личной странице в инстаграме модель опубликовала несколько кадров в обольстительном look.
Наряд основательницы бьюти-империи соответствовал лучшим пасхальным традициям, но изюминку добавила ее естественная сексуальность. Кайли Дженнер предстала в образе пастельных цветов. На ней откровенное полупрозрачное нюдовое платье на брительках с пикантным декольте и вырезом на спине. Его звезда дополнила длинными перчатками в тон, на которые надела массивное золотое кольцо.
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Однако главным аксессуаром стали огромные золотые заячьи ушки на голове роковой брюнетки. Так, Кайли передала пасхальные мотивы съемкой, которая, судя по имиджу модели, была выполнена задолго до праздника. 22-летняя бизнес-леди не забыла и о легком макияже с розовой помадой. А экстравагантная поза позволила ей продемонстрировать подтянутые ягодицы.