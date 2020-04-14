Бренд Ruslan Baginskiy пожертвовал круглую сумму больнице во Львове

Новости шоу бизнеса:Средства выделили на необходимое медицинское оборудование, которое помогает в борьбе с коронавирусом.

Немало украинских дизайнеров присоединились к борьбе с COVID-19. Они организуют производство необходимых средств безопасности и выделяют деньги из собственного бюджета. Так, знаменитый дизайнер из Львова, который шьет шляпы для мировых звезд, Руслан Багинский решил помочь медицинским учреждениям в нелегкое время.

Руслан опубликовал сообщение в фейсбуке, где отметил, что каждое утро в 10:00 часов просматривает статистику больных COVID-19 в Украине. Мужчина прекрасно понимает, что к пандемии мы не готовы и лучшей помощью врачам и самим себе сейчас является карантин.

Дизайнер признается, что вся его команда сейчас на карантине. Производство закрыто, магазины не работают и прогнозы не оптимистичны.

С первого дня мы обдумывали, как бренд Ruslan Baginskiy может помочь другим. Украинские и европейские дизайнеры и предприниматели, которые отшивают костюмы, оплачивают продуктовые наборы для пенсионеров и отдают выручку в фонд борьбы с вирусом, демонстрируют правильный пример и единственный путь. Это наша общая проблема, чем быстрее мы ее решим, тем быстрее сможем обнять родных, пригласить друзей в гости и полететь в Париж, – пишет Руслан.

Именно поэтому он вместе с брендом принял решение передать миллион гривен в больницы Львова и Коломыи.

Львов – мой родной город, Коломыя – родной город соучредителя бренда Петра Ясинского. Регионы получают гораздо меньше поддержки, хотя в Ивано-Франковской области уже было зафиксировано 300 случаев, во Львовской – 124. Средства мы выделили на конкретные потребности больниц,– отметил дизайнер.