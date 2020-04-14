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Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха

Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха

Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
20:54 Сегодня Телеграф test.temaretik.com Фото: test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Тест на скрытые страхи поможет разобраться в личностных проблемах и найти выход из сложной ситуации.

Страхов существует неисчислимое множество, но глубинных — лишь четыре. Именно они являются прародителями всех известных фобий, именно они парализуют нас, превращая в бессильных существ.

Многие люди даже не подозревают об существовании глубинных страхов, ведь они являют себя только тогда, когда мы решаемся на что-то великое, на большую цель или кардинальные перемены. Предлагаем взглянуть в глаза собственным фобиям и узнать, что именно мешает вам жить.

Как работать с изображением

Не стоит долго рассматривать изображение, выискивать скрытые детали фото. Зрение зафиксирует нужный образ моментально, вам остается лишь уделить выбору изображения не больше 3-5 секунд и основаться на своих внутренних ощущениях.

Чтобы избежать соблазна высматривать детали советуем посчитать до пяти и закрыть глаза. Изображение придет само. Работать с тестом лучше всего в спокойной и тихой обстановке, когда вас ничто не отвлекает. Конечно, можно пройти тест на работе или в компании друзей. Но лучший результат подарит тест, выполненный в одиночестве.

Итак, изображение для нашего теста-картинки такое:

Выберите картинку и узнайте, какая травма детства влияет на Вашу жизнь

Дерево

Вы чувствуете себя связанным с обществом, с окружающими людьми, что характеризуется потребностью в любви, признании, близости с другом человеком. Страх напрямую связан с состоянием беспомощности и бессилия. Характерные реплики: "я не смогу", "у меня не хватит сил". Великая мудрость и сильная интуиция — те самые ориентиры, которые помогут взять верное направление и преодолеть страх встречи с неизвестностью. Вам доступны неземная любовь, покой, комфорт и стабильность в жизни, это займет немного времени и усилий, если сделать шаг вперед, а не назад.

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Лицо

Глубоко внутри вы философ и мыслитель. Тем не менее глубинный страх мешает вам жить той жизнью, которой вы хотите. Основа фобии — состояние пустоты и ощущение собственного бессилия. Под его влиянием вы не думаете о больших победах, о богатой жизни, не допускаете мысли, что сами можете быть первым, лучшим, успешным. На вашем пути стоит только ваш страх, а иногда и недостаток веры в себя. Но у вас есть все необходимое, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Птицы

Вы увязли в чем-то, и только вы знаете причину. Ваш кошмар наяву — это перемены, и это мешает вам осуществить мечты. Страх включает вибрации отчаяния: "жизнь сильнее меня", "я не могу изменить судьбу". Страх активно проявляется, когда вы хотите поменять стандартный уклад жизни. Пришло время определить, что вам нужно изменить, и начать делать то, что вы всегда хотели. Ответственность и поражения — неизбежное зло, но на карту поставлено ваше счастье.

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Корни

Вам препятствует самый сильный из глубинных страхов: "Все бессмысленно".В поисках смысла вы теряете всякий интерес к делу и вкус к жизни. Страх саботирует результат ваших усилий и разрушает вами созданное. В душе вы лидер, созданный для власти, успеха и управления своей реальностью. Настало время перестать задаваться вопросами и пойти на риски, чтобы внести изменения, которые, по вашему мнению, должны случиться в вашей жизни. Вне всяких сомнений, вы оставите неизгладимое впечатление на этот мир.

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Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.
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