Ирина Шейк опубликовала редкое подростковое фото

Новости шоу бизнеса:Супермодель опубликовала редкое фото, на котором ей 14 лет.

Всемирно известная супермодель Ирина Шейк поделилась редким архивным снимком, на котором изображена в подростковом возрасте.

34-летняя звезда современной индустрии мировой моды опубликовала в Instagram фото из семейного фотоальбома, на котором изображена в возрасте 14 лет.

На снимке Шейк позирует в брюках-клеш и укороченном топе желтого цвета на фоне фонтана.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_ATvIcHrK1/

"14", — коротко подписала фото звезда.

В комментариях фаны предположили, что снимок был сделан в российском курортном городе Геленджик.