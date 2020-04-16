Ирина Шейк опубликовала редкое подростковое фото

Всемирно известная супермодель Ирина Шейк поделилась редким архивным снимком, на котором изображена в подростковом возрасте.
34-летняя звезда современной индустрии мировой моды опубликовала в Instagram фото из семейного фотоальбома, на котором изображена в возрасте 14 лет.
На снимке Шейк позирует в брюках-клеш и укороченном топе желтого цвета на фоне фонтана.
Фото: https://www.instagram.com/p/B_ATvIcHrK1/
"14", — коротко подписала фото звезда.
В комментариях фаны предположили, что снимок был сделан в российском курортном городе Геленджик.