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Ирина Шейк опубликовала редкое подростковое фото

Ирина Шейк опубликовала редкое подростковое фото
08:44 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Супермодель опубликовала редкое фото, на котором ей 14 лет.

Всемирно известная супермодель Ирина Шейк поделилась редким архивным снимком, на котором изображена в подростковом возрасте.

34-летняя звезда современной индустрии мировой моды опубликовала в Instagram фото из семейного фотоальбома, на котором изображена в возрасте 14 лет.

На снимке Шейк позирует в брюках-клеш и укороченном топе желтого цвета на фоне фонтана.

Фото: https://www.instagram.com/p/B_ATvIcHrK1/

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"14", — коротко подписала фото звезда.

В комментариях фаны предположили, что снимок был сделан в российском курортном городе Геленджик.

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Модель, Ирина Шейк, Знаменитости, супермодель, Подростковые фото.
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