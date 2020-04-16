Принц Гарри рассказал о своих буднях с женой и маленьким Арчи

Новости шоу бизнеса:На днях он позвонил в Великобританию и рассказал о своих американских буднях на карантине.

Принц Гарри, хоть больше и не выполняет королевских обязанностей, однако не забывает о благотворительных организациях, где был патроном.

Как сообщает People, принц Гарри выделил время для общения с представителями благотворительной организации WellChild, которая ухаживает за тяжелобольными детьми и молодежью. Внук Елизаветы II поддержал родителей и опекунов малышей, которые оказалась на грани смерти, а также с медсестрами, которые из-за пандемии работают чуть ли не круглосуточно.

Британцы поинтересовались у принца, как проходит его самоизоляция в США, о чем Гарри охотно рассказал.

"В этом есть много положительных моментов, например, возможность проводить время с семьей, так много времени, что вы даже начинаете чувствовать себя за это виноватым. Ты просто радуешься тому, что можешь кататься на полу от смеха", – рассказал принц Гарри.

Но, пожалуй, именно 11-месячный сын Арчи Харрисон не дает супругам скучать. Как рассказал звездный папа: "Один 11-месячный ребенок – этого вполне достаточно!".

Кроме этого, знаменитый британец рассказал, что он с Меган Маркл строго придерживается карантина. Пара, по данным западных СМИ, уже поселилась в доме, который ранее принадлежал Мелу Гибсону. Но карантин, конечно, заставил задуматься принца Гарри о многих вопросах, которые раньше он не анализировал.

"Все дело в моральном состоянии. Если моральный дух высок, вы просыпаетесь и думаете, что наступил новый день и ваша семья рядом, это хорошо. Конечно, мы боимся того, что может случиться, но так много вещей вышло из-под контроля, что мы внезапно осознали, насколько мы малы в этом мире", – добавил принц Гарри.