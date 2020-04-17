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Что скрывает Ваше подсознание: тест дня

Что скрывает Ваше подсознание: тест дня
20:28 Сегодня Телеграф test.temaretik.com

Новости шоу бизнеса:Все, что вам необходимо сделать - это расслабиться и не думать о негативном.

Этот тест расскажет, что скрывает ваше подсознание, что вас беспокоит или тревожит, или может результат раскроет ваш "коварный план".

Далее внимательно посмотрите на картинку с 3 изображениями, которая размещена немного ниже.

Выберите один из трёх вариантов. Изображение, которое в большей степени вам приглянулось или вызвало какие-то сильные эмоции, будет являться результатом.

А теперь давайте приступим: результат:

Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетика
Выберите картинку и узнайте, насколько сильна Ваша энергетикаЧитать полностью

1 картинка

На данный момент вы находитесь в полной растерянности. Вы не знаете куда двигаться дальше, как поступить, что делать… Такая неопределенность вас пугает.

Вы постепенно вгоняете себя в лёгкое пессимистично настроение, что весьма плохо скажется на вашем самочувствии, настроении и взаимоотношении с окружающими.

Постарайтесь расслабиться и ни о чем не думать. Просто наслаждайтесь маленькими мелочами.

Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тестЧитать полностью

2 картинка

Вам явно не хватает спокойствия и тишины. На данный момент нарушено ваше внутреннее равновесие. Вам просто необходимо вновь все "расставить по полочкам" как было.

Складывается впечатление, что вот-вот лопнет ваше ангельское терпение и вы решите скопом вернуть все "долги" своим обидчикам.

Спокойно! Попейте чаек с плюшками! Возможно и простите этих "негодяев" после кусочка торта.

Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успеха
Пройдите тест и узнайте, какие страхи мешают Вам добиться успехаЧитать полностью

3 картинка

Ваша голова просто переполнена целым списком дел, задач, целей. Вы явно "вынашиваете" какой-то грандиозный план, с которым вы даже "по-большому секрету" не поделитесь.

На самом деле это правильно! Вы на верном пути. Осталось лишь немного подождать и все хорошенько, до самых маленьких мелочей продумать.

Главное не останавливайтесь! Пусть немного страшно и волнительно, но зато вы сможете гордиться собой, своими достижениями!

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Психология, Тест, Психологический тест, Тест дня.
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