Эмма Уотсон показала детское фото на свое 30-летие

Новости шоу бизнеса:15 апреля свой 30-летний юбилей отмечатила британская актриса и модель Эмма Уотсон, прославившаяся благодаря роли Гермионы в фильмах о Гарри Поттере.

15 апреля звезде фильмов о Гарри Поттере Эмме Уотсон исполнилось 30 лет. По этому поводу актриса опубликовала свой архивный детский снимок. На нем маленькая Эмма сладко спит на матрасе, раскинув ручки.

"Вау. 30! Это было настоящее приключение… Все вы, кто заботится обо мне - спасибо вам. Спасибо за вашу доброту. Спасибо, что поддерживаете меня", - написала Уотсон в микроблоге.

Пока неизвестно, как Эмма отпраздновала тридцатилетие, но в условиях карантина вряд ли у нее была громкая вечеринка. Зато актриса получила много теплых признаний от своих подписчиков: "С днем рождения, Эмма! Ты наше вдохновение!", "Ты мой идеал! Ты заботишься об окружающей среде. А еще ты очень симпатичная", "С днем рождения, любимая Гермиона!"

Ранее Эмма говорила, что к 30 годам пересмотрела свое отношение к одиночеству. Актриса заявила, что вместо того, чтобы определять себя через отношения, она решила стать партнершей для самой себя.

"Мне потребовалось много времени, чтобы прийти к этому, но сейчас я действительно счастлива в одиночестве. Я сама себе партнерша", - сказала звезда. При этом она употребила словосочетание self-partnered, что и переводится как "сама себе партнер", и этот придуманный ею термин подхватили сторонники Эммы.

При этом не обязательно быть одиноким, чтобы быть self-partnered, говорит Уотсон. Быть самой себе партнером можно даже в отношениях.

"Речь идет об отношениях с собой и чувстве, что вы какой-то не такой или неполноценный без другого человека", - объяснила звезда.