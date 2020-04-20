Хью Джекман рассказал о начале "вражды" с Райаном

Новости шоу бизнеса:Джекман рассказал, с чего началась его забавная вражда с Рейнольдсом. Но вспомнил он с трудом.

В течение многих лет Хью Джекман и Райан Рейнольдс шутливо троллят друг друга при любой удобной возможности.

Как это началось? Прошло так много времени… Боже, это классический признак того, что ваша вражда слишком затянулась и вы даже не знаете, почему и как она началась! — пошутил Джекман.

Потом он вспомнил, что начал дразнить Рейнольдса по поводу его недавнего (на то время) брака со Скарлетт Йоханссон. Они были женаты с 2008 по 2011 год, прежде чем Рейнольдс женился на Блейк Лавли в 2012 году.

Мы встретились на съемках "Росомахи", и я настороженно к нему относился, потому что очень тесно дружил со Скарлетт, которая тогда только вышла за него замуж. Мол, веди себя хорошо, Райан, я слежу за тобой. И мы стали подтрунивать друг над другом. А на съемках "Дэдпула" мы зашли еще дальше, он пытался манипулировать мной через соцсети, чтобы я делал то, что он хочет, — объяснил Хью.

В последний раз Рейнольдс подколол Джекмана, когда тот выложил праздничный пост в честь 24 годовщины с женой Деборрой-Ли Фернес.

Держись там, Деб, — прокомментировал публикацию Райан. Джекман пошутил, что сейчас он планирует, как ему отомстить за это, но старается, чтобы мысли о мести не поглотили его.

Я стараюсь думать об этом не больше пяти часов в день. Я уже понял, что посвящать весь день размышлениям о том, как задеть Рейнольдса, как-то нездорово. Но пять часов в день — нормально. Так я всегда буду готов к ответу, — сказал Джекман.