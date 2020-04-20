"Хорошего настроения": Джамала поделилась результатами домашней фотосессии

Новости шоу бизнеса:Известная украинская исполнительница поделилась с поклонниками результатом очередной фотосессии.

Карантин – это возможность больше времени уделить себе, найти новые увлечения. Певица Джамала в изоляции придумывает интересные образы и устраивает домашние фотосессии.

Волшебными фотографиями с радостью делится с поклонниками на личной странице в инстаграме.

На новых фото Джамала продемонстрировала черное шелковое платье с короткими рукавами и ярким принтом. Такой облегающий наряд красиво подчеркнул ее округлый животик, ведь исполнительница находится на последних месяцах беременности. Она ожидает появления второго ребенка.

Волосы артистка уложила ровно, макияж сделала легкий и сияющий, с черными стрелками на веках. В публикации Джамала пожелала подписчикам хорошего настроения и анонсировала новые музыкальные сюрпризы.