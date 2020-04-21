Бывшая звезда Playboy Эшли Мэттингли найдена мертвой

Новости шоу бизнеса:Родственники модели сообщают, что девушка долгое время боролась с алкоголизмом и токсикоманией.

Бывшая девушка с обложки Playboy 33-летняя Эшли Маттингли была найдена мертвой.

В понедельник представитель Управления медицинской экспертизы округа Трэвис заявил, что экспертиза для определения официальной причины смерти Маттингли может занять от 30 до 90 дней, сообщает Fox News.

Брат-близнец Маттингли Билли подтвердил трагические новости о смерти сестры на Facebook.

Сестра Маттингли Кристи Дьюис также написала в Facebook: "Потому что я не могу найти соответствующих слов, я просто оставлю это здесь. Я люблю тебя и буду скучать по тебе каждый день. Лети старшая сестра, я знаю, ты будешь самым великолепным ангелом на небесах!"

Фото: https://www.instagram.com/p/B9K_rF8FNrP/

По данным таблоида TMZ, в пятницу друг Маттингли позвонил в полицейское управление Остина и заявил, что она пропала и не отвечает на звонки.

Хотя официальная причина смерти пока не установлена, ее брат и сестра Билли и Кристи сообщили, что Маттингли "покончила с собой" в среду.

Эшли Маттингли была Мисс Март журнала Playboy в 2011 году. Она жила в Остине, штат Техас, в течение последних двух лет. По информации ее семьи, девушка боролась со злоупотреблением алкоголем.

Последним постом в ее Instagram стало видео из больницы, в котором девушка рассказала, что попала туда не из-за коронавируса, а после употребления большого количества алкоголя.