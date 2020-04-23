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Умерла Ширли Найт, дважды номинированная на "Оскар"

Умерла Ширли Найт, дважды номинированная на "Оскар"
10:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Супруга Джона Хопкинса скончалась в среду в возрасте 83 лет.

Голливудская актриса Ширли Найт, дважды номинированная на премию Оскар, скончалась в США в возрасте 83 лет.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

"Найт умерла в среду от естественных причин в доме своей дочери, актрисы Кейтлин Хопкинс, в Сан-Маркосе, Техас", - говорится в сообщении.

Ширли Найт впервые появилась на экранах в эпизодической роли в 1955 году, а через три года получила первую заметную роль в телесериале "Оленья кожа".

Через год Найт была номинирована на премию "Оскар" как лучшая актриса второго плана за роль в фильме "Темнота наверху лестницы", и еще раз в 1962 году за фильм "Сладкоголосая птица юности".

Фото: https://twitter.com

В последующие годы у нее были роли в картинах "Голландец" (1967), "Люди дождя" (1969), "Джаггернаут" (1974) и "Пленные "Посейдона"" (1979).

Ее театральные роли включают участие в постановках "Возвращение", "Маленький Шеба", "Мы всегда живем в замке" и "Монологи вагины".

В 1960-х годах она почти совсем покинула съемки в Голливуде, посвятив себя Бродвею. В 1976 году Ширли Найт была удостоена премии "Тони" за постановку "Дети Кеннеди".

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В конце 1990-х она снова стала активно сниматься в кино и на телевидении. В 1996 году актриса появилась в небольшой роли в фильме "Если бы стены могли говорить". В 1997 году она сыграла мать Хелен Хант в фильме "Лучше не бывает", а далее последовали роли в сериалах "Она написала убийство", "Закон и порядок", "Полиция Нью-Йорка", "Тридцать-с-чем-то" и "Отчаянные домохозяйки", где она сыграла свекровь Бри - Филлис Ван де Камп.

Актриса была удостоена трех премий Emmy и Золотого глобуса. Всего за свою карьеру у нее было более 100 ролей в кино и сериалах.

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Оскар, Знаменитости, Актриса, Смерть актрисы, Ширли Найт.
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