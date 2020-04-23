Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве коронавирусом заболели более тысячи человек
В Киеве коронавирусом заболели более тысячи человек
Президент назначил нового главу Закарпатской ОГА
Президент назначил нового главу Закарпатской ОГА
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Свитолина призналась, что ей нравится режим карантина
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 апреля

Певица Джамала поделилась ощущениями от второй беременности

Певица Джамала поделилась ощущениями от второй беременности
13:43 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Свой пост она сопроводила уютными домашними фото, на которых демонстрирует внушительных размеров животик.

Украинская певица Джамала, которая готовится снова стать мамой, рассказала, как протекает ее вторая беременность и чем она отличается от первой.

Ощущениями от интересного положения 36-летняя знаменитость поделилась в Instagram. 

"Сразу скажу, что по ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое - испытываешь ранее неизвестные чувства, ты боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмир-Рахману, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка", - поделилась звезда. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

В ожидании второго ребёнка.Много комментариев на эту тему, поэтому решила написать.Сразу скажу, что по ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое - испытываешь ранее неизвестные чувства, ты боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмир-Рахману, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка. Первый раз ты ходишь как нимфа, порхаешь и чувствуешь себя особенной, будто все взгляды мира устремлены на тебя А кто-то хочет поспорить, ведь целая вселенная внутри тебя? Да, конечно, не буду отрицать, есть сложности: сложнейший первый триместр, токсикоз, последние месяцы длятся вечность, отсутсвие сна и т.д. Но кто об этом потом вспомнит? Во второй раз тело кажется больше готово :) Состояние кожи и волос улучшилось. Правда, иногда то сухость, то жирность кожи лица, но губы стали больше Природа делает все, чтобы все девочки в положении ощущали себя красивыми! Можно экспериментировать с одеждой, чтобы не ощущать себя грузной. Совсем необязательно надевать все широкое и расклешенное, я вас прошу! Когда, как не сейчас, тебя не упрекнут в лишних кило, а ты будешь просто богиней⠀ Кстати, что это за ерунда: «похорошела — будет девочка, не изменилась — ждёт мальчика, девочки красоту забирают, мальчики — отдают» ⠀ Прекратите это немедленно! Вас читают беременные! А они и так мнительные! ⠀ Они все прекрасны!

Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Супермодель Хайди Клум удивила Сеть снимком с округлившимся животом

Джамала также призналась, что когда она носила под сердцем первенца, то столкнулось с рядом неприятных симптомов. А во время второй беременности тело оказалось более подготовленным.

"Да, конечно, не буду отрицать, есть сложности: сложнейший первый триместр, токсикоз, последние месяцы длятся вечность, отсутствие сна и т.д. Но кто об этом потом вспомнит? Во второй раз тело, кажется, больше готово. Состояние кожи и волос улучшилось. Правда, иногда то сухость, то жирность кожи лица, но губы стали больше", - рассказала певица.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Знаменитости, Певица, Артистка, Джамала, Вторая беременность Джамалы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
03 Джинсы 2020: 10 главных джинсовых трендов (Фото)
04 В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 7 тысяч человек
05 Новолуние 23 апреля 2020: что можно и нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков
В Минздраве объяснили закупку дорогих костюмов для медиков
Fitch подтвердил рейтинг Украины &quot;B&quot; и ухудшил его прогноз
Fitch подтвердил рейтинг Украины "B" и ухудшил его прогноз
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 23 апреля
NK раскрыла секрет счастливых и крепких отношений (Видео)
NK раскрыла секрет счастливых и крепких отношений (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь