Певица Джамала поделилась ощущениями от второй беременности

Украинская певица Джамала, которая готовится снова стать мамой, рассказала, как протекает ее вторая беременность и чем она отличается от первой.
Ощущениями от интересного положения 36-летняя знаменитость поделилась в Instagram.
"Сразу скажу, что по ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое - испытываешь ранее неизвестные чувства, ты боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмир-Рахману, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка", - поделилась звезда.
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В ожидании второго ребёнка.Много комментариев на эту тему, поэтому решила написать.Сразу скажу, что по ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое - испытываешь ранее неизвестные чувства, ты боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмир-Рахману, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка. Первый раз ты ходишь как нимфа, порхаешь и чувствуешь себя особенной, будто все взгляды мира устремлены на тебя А кто-то хочет поспорить, ведь целая вселенная внутри тебя? Да, конечно, не буду отрицать, есть сложности: сложнейший первый триместр, токсикоз, последние месяцы длятся вечность, отсутсвие сна и т.д. Но кто об этом потом вспомнит? Во второй раз тело кажется больше готово :) Состояние кожи и волос улучшилось. Правда, иногда то сухость, то жирность кожи лица, но губы стали больше Природа делает все, чтобы все девочки в положении ощущали себя красивыми! Можно экспериментировать с одеждой, чтобы не ощущать себя грузной. Совсем необязательно надевать все широкое и расклешенное, я вас прошу! Когда, как не сейчас, тебя не упрекнут в лишних кило, а ты будешь просто богиней⠀ Кстати, что это за ерунда: «похорошела — будет девочка, не изменилась — ждёт мальчика, девочки красоту забирают, мальчики — отдают» ⠀ Прекратите это немедленно! Вас читают беременные! А они и так мнительные! ⠀ Они все прекрасны!
Джамала также призналась, что когда она носила под сердцем первенца, то столкнулось с рядом неприятных симптомов. А во время второй беременности тело оказалось более подготовленным.
"Да, конечно, не буду отрицать, есть сложности: сложнейший первый триместр, токсикоз, последние месяцы длятся вечность, отсутствие сна и т.д. Но кто об этом потом вспомнит? Во второй раз тело, кажется, больше готово. Состояние кожи и волос улучшилось. Правда, иногда то сухость, то жирность кожи лица, но губы стали больше", - рассказала певица.