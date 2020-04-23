Певица Джамала поделилась ощущениями от второй беременности

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Украинская певица Джамала, которая готовится снова стать мамой, рассказала, как протекает ее вторая беременность и чем она отличается от первой.

Ощущениями от интересного положения 36-летняя знаменитость поделилась в Instagram.

"Сразу скажу, что по ощущениям вторая беременность не похожа на первую. В первый раз для тебя все новое - испытываешь ранее неизвестные чувства, ты боишься что-то пропустить или навредить ребеночку, все время прислушиваешься к себе, чувствуешь тревогу. Сейчас я прислушиваюсь к себе, но много внимания уделяю Эмир-Рахману, поэтому нет времени тревожиться. Я стала спокойнее. Чувствую ответственность и за Эмира, и за будущего ребенка", - поделилась звезда.

Джамала также призналась, что когда она носила под сердцем первенца, то столкнулось с рядом неприятных симптомов. А во время второй беременности тело оказалось более подготовленным.

"Да, конечно, не буду отрицать, есть сложности: сложнейший первый триместр, токсикоз, последние месяцы длятся вечность, отсутствие сна и т.д. Но кто об этом потом вспомнит? Во второй раз тело, кажется, больше готово. Состояние кожи и волос улучшилось. Правда, иногда то сухость, то жирность кожи лица, но губы стали больше", - рассказала певица.