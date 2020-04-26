Узнайте о себе всю правду - тест дня

Новости шоу бизнеса:Интересно познавать окружающий мир, но еще интересней заглянуть вглубь себя.

Психология - сложная наука, но именно она помогает лучше понимать свои истинные цели и желания, разбираться со своими привычками и зависимостями, строить гармоничные отношения с другими людьми.

Тесты - отличный психологический инструмент, который позволяет многое рассказать о человеке, его характере и повадках.

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Мужское лицо.

Если вы увидели образ мужчины, то о вас можно назвать волевым человеком с крепким стержнем. Вы можете похвастаться отличной памятью. Знакомые удивляются, как вам удается все схватывать практически на лету? У вас много друзей, вы искренний, открытый человек. Легко находите общий язык со своими коллегами, со случайными попутчиками, с соседями. К вам тянутся люди.

Обладаете логическим мышлением, пунктуальны и очень ответственны. Если уж пообещали что-то, то непременно сдержите слово, даже если придется пожертвовать своими интересами. Чувство юмора - ваша изюминка и ваш спасательный круг. Благодаря ему вы умеете находить позитив даже в сложных и проблемных ситуациях. Легко прощаете обидчиков, не таите злобы в душе.

Женское лицо.

Если первым вы увидели женский образ, то это верный признак творческой жилки. Обычно вы мыслите абстрактными категориями, рассматривая любую ситуацию под разным углом, чтобы найти самое правильное решение. Не любите спешить с выводами, сначала думаете и анализируете.

Не поддаетесь своим эмоциям, умеете их сдерживать. С вами рядом комфортно и легко, потому что у вас талант создавать гармоничное пространство вокруг себя. Кроме того, вы ненавидите ссоры и скандалы, никогда не будете провоцировать конфликт.

Если уж занимаетесь делом, то отдаете ему все свободное время, все силы и ресурсы. Никогда не бросаете начатое на полпути. Готовы всех понять, но не всегда простить. Страдаете от обиды, вам сложно с ней справиться. Подобные чувства могут съедать вас изнутри. Научитесь отпускать негатив, прощаться с плохими мыслями и воспоминаниями.