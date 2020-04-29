"Это моя самая любимая часть": Мэрил Стрип показала, как проводит время на карантине

Новости шоу бизнеса:Мэрил Стрип продемонстрировала умение пить скотч "из горла".

Знаменитая голливудская актриса Мэрил Стрип решила поделиться видеозаписью, запечатлевшей ее времяпрепровождение во время карантина. Она приняла участие в акции, приуроченной к 90-летнему юбилею композитора Стивена Сондхайма, исполнив фрагмент его музыкальной композиции.

"Это моя самая любимая часть", - гласит комментарий актрисы под видео, на котором она сначала хочет налить виски в бокал, а затем просто пьет крепкий спиртной напиток "из горла".

Стрип не уточнила, сколько потребовалось дублей, чтобы снять этот эпизод.

Отметим, что Мэрил Стрип является одной из самых титулованных актрис в истории мирового кинематографа. В ее активе три премии Американской Киноакадемии и множество номинаций, несколько десятков раз она претендовала на трофеи Голливудской ассоциации иностранной прессы.

В 2019 году поклонники таланта Стрип могли видеть ее на экране в картине под названием "Маленькие женщины", которая являлась одним из главных фаворитов наградного сезона.