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"Это моя самая любимая часть": Мэрил Стрип показала, как проводит время на карантине

"Это моя самая любимая часть": Мэрил Стрип показала, как проводит время на карантине
03:05 Сегодня Телеграф kinonews.ru

Новости шоу бизнеса:Мэрил Стрип продемонстрировала умение пить скотч "из горла".

Знаменитая голливудская актриса Мэрил Стрип решила поделиться видеозаписью, запечатлевшей ее времяпрепровождение во время карантина. Она приняла участие в акции, приуроченной к 90-летнему юбилею композитора Стивена Сондхайма, исполнив фрагмент его музыкальной композиции.

"Это моя самая любимая часть", - гласит комментарий актрисы под видео, на котором она сначала хочет налить виски в бокал, а затем просто пьет крепкий спиртной напиток "из горла".

Стрип не уточнила, сколько потребовалось дублей, чтобы снять этот эпизод.

 
 
 
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my favorite part #MerylStreep -┃Meryl performs “The Ladies Who Lunch” for “Take Me to the World : A Sondheim 90th Celebration” with Christine Baranski Audra McDonald - check out my Igtv for full video or @broadwaycom youtube channel

Публикация от Meryl Streep Source (@softstreep)

 

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Отметим, что Мэрил Стрип является одной из самых титулованных актрис в истории мирового кинематографа. В ее активе три премии Американской Киноакадемии и множество номинаций, несколько десятков раз она претендовала на трофеи Голливудской ассоциации иностранной прессы.

В 2019 году поклонники таланта Стрип могли видеть ее на экране в картине под названием "Маленькие женщины", которая являлась одним из главных фаворитов наградного сезона.

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Актриса, Мэрил Стрип, Карантин.
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