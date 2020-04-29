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Кайли Дженнер блеснула идеальной фигурой в бикини (Видео)

Кайли Дженнер блеснула идеальной фигурой в бикини (Видео)
08:19 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

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Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер похвасталась идеальной фигурой в бикини.

На Instagram-странице 22-летней миллиардерши было опубликовано новое короткое видео, в котором она демонстрирует сексуальное загорелое тело в крохотном купальнике.

В ролике Дженнер соблазнительно выгибается, распыляя на тело масло-спрей для загара от своего косметического бренда Kylie Skin by Kylie Jenner. 

 
 
 
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it’s getting hot out here @kylieskin

Публикация от Kylie

"Становится жарко", — написала звезда в подписи.

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Менее, чем за сутки видео набрало свыше 26 млн просмотров и 65 тыс комментариев.

Отметим, накануне Дженнер попала в объектив папарацци в Беверли-Хиллз, где ее сфотографировали без макияжа в спортивном костюме. На этих кадрах звезда выглядела менее безупречно, чем на своих фото в Instagram. В частности, фаны раскритиковали Дженнер за лишний вес, целлюлит, бледную кожу и неопрятный вид. 

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Все по теме:

США, Фигура, Отдых, Знаменитости, Карантин, Кайли Дженнер.
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