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Самая большая ошибка в жизни: Ольга Фреймут призналась, что жалеет о своем уходе из Ревизора

Самая большая ошибка в жизни: Ольга Фреймут призналась, что жалеет о своем уходе из Ревизора
12:08 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Телеведущая призналась, что, возможно, больше не вернется в кадр, так как новые шоу не приносят рейтингов, и экспериментировать с проектами ей не хочется.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут высказалась о своем уходе с проектов на Новом канале и 1+1.

38-летняя телезвезда призналась, что жалеет о своем уходе из Ревизора в беседе с телеведущей Натальей Влащенко на YouTube.

По словам Фреймут, решение уйти из Ревизора, чтобы стать ведущей шоу Голос страны было ее самой большой ошибкой в жизни. 

"Это единственная моя ошибка в жизни. Я больше вообще никогда не ошибалась. Все, что я делала — делала правильно, на интуиции. В этом случае меня будто ангелы покинули, и я сделала большую ошибку. На самом деле, я анализирую, и помню, как ушла из Ревизора, потому что мне предложили интересную работу, другие проекты на 1+1. Я ушла, потому что я увидела новые возможности. Вести Голос страны, такое большое шоу, мне было очень интересно. Выйти с улицы на нормальную студию — это было искушение. Но так не надо было делать, сыграла гордыня, и я сделала ошибку", — рассказала звезда.

Фреймут также рассказала, почему ушла с телеканала 1+1:

"С плюсов я ушла… это были гормоны, я была беременна Евдокией. Мне захотелось вести проект От пацанки до панянки, потому что он очень нравился моей старшей дочери. Меня видели в роли директора школы. И на плюсах были свои нюансы, которые я сейчас не хочу озвучивать. И я ушла на Новый канал. И, конечно же, пожалела", — говорит она.

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Ведущая также честно призналась, что больше не видит себя в кадре, добавив, что вернется лишь в случае, если ей предложат место в шоу Ревизор или Инспектор Фреймут:

"Я должна себе дать отчет, что, наверное, я больше в кадр не вернусь. Мне не предлагают те проекты, которые я хочу вести. Я очень хочу вести Ревизор и Инспектор. Но когда я ушла из Ревизора, там появилась новая телеведущая, когда я ушла из плюсов, там появился новый телеведущий. Территория уже занята, а люди от меня ждут Ревизор и Инспектор. Заниматься чем-то другим я уже не хочу. Если мне дадут возможность делать проверки, тогда, конечно, я вернусь в кадр", — призналась она.

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Телевидение, Проекты, Телеведущая, Оля Фреймут.
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