Хотите узнать, в чем секрет Вашего счастья: простой тест даст ответ

Новости шоу бизнеса:Пройдите тест и узнайте, что подарит вам счастье.

Все мечтают быть счастливыми. Но в чем же заключается это желанное и долгожданное для каждого из нас счастье? Кто знает формулу или рецепт? Где искать синюю птицу счастья? Ученые провели ряд исследований и готовы с уверенностью заявить, что нет универсальной формулы счастья. Для каждого оно свое. Причем на разных жизненных этапах один и тот же человек может чувствовать себя счастливым при абсолютно разных обстоятельствах.

Хотите узнать, в чем секрет именно вашего счастья? Простой психологический тест поможет вам разобраться в этом вопросе. Что сделает вас счастливыми на данном жизненном этапе?

Посмотрите на картинку и выберите один из рисунков. Какое изображение дарит вам ощущение радости и умиротворения?

Номер 1. Карта радости.

У вас есть мечта. Большая и светлая. Вы боитесь следовать своей мечте, идти по зову сердца, потому что держите себя в рамках, навязанных обществом. Вы привыкли поступать так, как надо, но не так, как хочется. Но все дело в том, что стать счастливыми вы сможете только в том случае, если сумеете осуществить свою голубую мечту. Поэтому не бойтесь рисковать и смело действуйте.

Номер 2. Карта гармонии.

В вашей жизни много стрессов. Вы постоянно куда-то спешите, а еще переживаете за все на свете. Вы уже не помните, как это – расслабиться и радоваться моменту. В голове все сумбурно, любая мелочь может вывести вас из себя. Ваше счастье – в гармонии. Оглянитесь вокруг. Это ваша жизнь. И она у вас одна. Научитесь управлять своими негативными эмоциями, приводить в порядок мысли, а иначе вам не достичь счастья.

Номер 3. Карта честности.

Довольно обманывать себя! Сколько можно врать самому себе? Для своей лени и бездеятельности вы находите оправдания. Страхи маскируете и скрываете. Соглашаетесь на меньшее, желая большего. Доверяете чужим советам больше, чем своему сердцу. Так дела не будет. Ваше счастье – в честности с самим собой. Спросите у себя: чего вам хочется на самом деле? А потом уверенно идите к своей мечте.

Номер 4. Карта обновления.

Сейчас вам, как воздух, нужны обновления в жизни. Вы застряли в уютном, но непригожем для жизни эмоциональном болоте.

Только сильная яркая встряска способна вернуть вам задор к жизни. Что это может быть? Новая работа, новое увлечение, путешествие, переезд, рождение ребенка, эксперимент со своей внешностью. Любое событие, которое напомнит вам, как это – радоваться жизни. Добавьте в свою судьбу новых красок.