Сначала ЗАГС, потом свадьба: Никита Добрынин и Даша Квиткова готовятся к бракосочитанию

Новости шоу бизнеса:Звезда "Холостяка-9" Никита Добрынин все же узаконит отношения со своей любимой так, как и планировалось.

Во время пандемии коронавируса и карантина немало звезд отменили свои планы не только на концерты и фестивали, но и на важные семейные события такие, как свадьбы, дни рождения или крестины. Не исключением стала и свадьба звезды "Холостяка" 9 сезона Никиты Добрынина, который планировал праздник на май этого года.

Но шумное празднование в Киеве, которое было запланировано на 23 мая, Никита Добрынин и его избранница Дария Квиткова вынуждены были перенести на 2 сентября этого же года. Причиной стал карантин, который продлили до 11 мая и общая безопасность всех гостей, которую они решили сохранить.

Но 28 апреля в своем инстаграме невеста решила признаться, что несмотря на перенос свадьбы они все же узаконят свои отношения перед государством в ЗАГСе. Событие состоится 20 мая, вероятно, с участием только самых близких друзей и родителей. Известно, что во многих ЗАГСах требуют присутствия только до 10 человек на церемонии бракосочетания – это включая представительницей ЗАГСа, музыкантов по желанию и фотографа. Поэтому количество гостей события должно быть очень ограниченным. Кроме того, все присутствующие должны иметь защитные маски и перчатки.

Но Дария Квиткова и Никита Добрынин не падают духом и уже начали подготовку к празднику. Сейчас невеста поделилась лишь деталями относительно платья, которое она наденет 20 мая. Его пока шьет бренд Tina Valerdi, который создавал девушке платье для Одесского кинофестиваля в 2019 году. Свадебное платье будет коктейльного типа мини-длинны из сеяющей белой ткани, с выраженной зоной декольте без бретелек, а верх платья будет украшать нежная аппликация в форме цветка.