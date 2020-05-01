Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Неутешительный прогноз ученых: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Ученые: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Нацбанк: Экономика Украины упадет на 11% во втором квартале
Нацбанк: Экономика Украины упадет на 11% во втором квартале
Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой
Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 мая

"Банда Фаучи": Кэти Перри и Орландо Блум поделились милым семейным снимком

"Банда Фаучи": Кэти Перри и Орландо Блум поделились милым семейным снимком
14:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Кэти Перри и Орладно Блум приобрели одинаковые худи с надписью Fauci Gang – "Банда Фаучи", выступив в поддержку доктора Энтони Фаучи.

Недавно беременная Кэти Перри предстала в костюме санитайзера, чтобы не только развлечь своих поклонников, но и в очередной раз подчеркнуть необходимость соблюдения гигиены.

Продолжил тренд на общественно важные темы ее жених Орладно Блум, который в инстаграме опубликовал фото с любимым в одинаковых худи с актуальным месседжем.

Будущие родители встали в ванной комнате собственного дома в своеобразном family look. На них одинаковые объемные худи черного цвета с надписью Fauci Gang – "Банда Фаучи". Кэти Перри даже в изоляции не забывает о макияже, выделив губы яркой розовой помадой.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

double tap if you’re in the #drfauci gang 

Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom)

 Кэти Перри поделилась фотографией в ярком образе 

Доктор Энтони Фаучи – это главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома. Он вызывал доверие всех американцев благодаря своей принципиальности перед президентом США Дональдом Трампом. Глава государства неоднократно отмечался беспрецедентными высказываниями относительно преодоления вспышки коронавируса, а врач Фаучи не боялся противоречить ему и вступать в конфликты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кэти Перри, Актер, Снимок, Певица, Орладно Блум.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая
03 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
04 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
05 В Египте произошел масштабный теракт, много погибших и раненых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Украина готовится к смягчению карантина: в ОПУ прошло совещание
Украина готовится к смягчению карантина: в ОПУ прошло совещание
Замглавы ОПУ о карантине: Метро будет открываться в последнюю очередь
Замглавы ОПУ: Метро будет открываться в последнюю очередь
Вера Кекелия стала мамой: имя малыша
Вера Кекелия стала мамой: имя малыша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь