"Банда Фаучи": Кэти Перри и Орландо Блум поделились милым семейным снимком

Новости шоу бизнеса:Кэти Перри и Орладно Блум приобрели одинаковые худи с надписью Fauci Gang – "Банда Фаучи", выступив в поддержку доктора Энтони Фаучи.

Недавно беременная Кэти Перри предстала в костюме санитайзера, чтобы не только развлечь своих поклонников, но и в очередной раз подчеркнуть необходимость соблюдения гигиены.

Продолжил тренд на общественно важные темы ее жених Орладно Блум, который в инстаграме опубликовал фото с любимым в одинаковых худи с актуальным месседжем.

Будущие родители встали в ванной комнате собственного дома в своеобразном family look. На них одинаковые объемные худи черного цвета с надписью Fauci Gang – "Банда Фаучи". Кэти Перри даже в изоляции не забывает о макияже, выделив губы яркой розовой помадой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram double tap if you’re in the #drfauci gang Публикация от Orlando Bloom (@orlandobloom) 30 Апр 2020 в 10:22 PDT

Доктор Энтони Фаучи – это главный эксперт по инфекционным заболеваниям в составе рабочей группы Белого дома. Он вызывал доверие всех американцев благодаря своей принципиальности перед президентом США Дональдом Трампом. Глава государства неоднократно отмечался беспрецедентными высказываниями относительно преодоления вспышки коронавируса, а врач Фаучи не боялся противоречить ему и вступать в конфликты.