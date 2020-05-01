Во всем виноват паспорт: Крис Хемсворт объяснил, почему жена не носит его фамилию

Новости шоу бизнеса:Звезда "Тора" рассказал, почему Эльза Патаки не взяла его фамилию после свадьбы.

На прошлых выходных Крис Хемсворт стал гостем на радио The Kyle and Jackie O и рассказал, почему его супруга не стала Эльзой Хемсворт, а осталась Патаки.

"Я думаю, она хотела поменять фамилию. И в принципе все еще может это сделать. Мы тогда возвращались из Америки. А до этого жили в Европе и думали, куда поехать. Пришлось бы менять паспорт, а это сложно. Но она еще может взять мою фамилию", - сказал Крис.

Патаки вышла замуж за Хемсворта в 2010 году после бурного романа, который длился меньше года.

View this post on Instagram Our “Extraction” premiere photo @Netflix A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) on Apr 27, 2020 at 4:27pm PDT

В прошлом году Эльза Лафуэнте Медиану - это ее имя при рождении - рассказала немного о своей фамилии. По испанской традиции, фамилия составляется из двух фамилий родителей.

"Это мое испанское имя. У нас двойная фамилия, которая считается за одну. Довольно странно", - сказала Эльза.

Когда ее актерская и модельная карьера начала набирать обороты в Испании, Эльза взяла фамилию своей бабушки - Розы Патаки.

"Мой дед был театральным актером, и я восхищалась им, поэтому тоже начала играть. Я подумала, что мне нужна другая фамилия, которая звучит иначе. Испанская фамилия моей бабушки подходила, поэтому я взяла ее, она мне очень нравится. Патаки - это вообще-то венгерская фамилия, но все думают, что греческая", - объяснила Эльза.