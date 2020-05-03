Свадьба лучшего друга: Эмили Ратаковски "обвенчала" свою собаку (Фото)

Новости шоу бизнеса:Американская модель и актриса провела собачью свадьбу, чтобы воссоединить домашнего любимца Коломбо с его любимой.

Похоже, отсутствие светских мероприятий и многочисленных фэшн-съемок существенно сказалось на отношении Эмили Ратаковски к обыденным вещам. Модель с мировым именем решила организовать свадьбу для своего пса Коломбо, который больше года живет со звездной семьей. Фото с торжества она опубликовала в инстаграме.

Манекенщица вместе с мужем Себастьяном Бир-Маклардом взяли на себя почетную роль родителей жениха Коломбо, а ее подруга с бойфрендом - родителей невесты. Несмотря на пандемию коронавируса, праздник новоиспеченная семья провела в роскошном имении. По случаю свадьбы Эмили Ратаковски не только накрыла щедрый стол, но и позаботилась об интерьере мероприятия. Она украсила гостиную цветами и даже приобрела букет для невесты.

"Мы вместе сидим на карантине, то почему бы и не женить наших детей, ведь они так любят друг друга. Поздравляю вас, Коломбо и Хэппи", - прокомментировала модель.

Судя по всему, свадебная церемония с музыкой и развлечениями для гостей принесла немало радости и позитива семье Эмили Ратаковски и ее друзьям. Насколько довольны были сами жених и невеста, остается тайной. Однако таким поступком 28-летняя модель в очередной раз доказала свою безграничную любовь к домашнему любимцу и убедила фолловеров, что Коломбо - незаменимый член их семьи с продюсером и актером Себастьяном Бир-Маклардом.